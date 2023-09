Le rover Curiosity de la NASA atteint la crête de Gediz Vallis, révélant des indices sur le passé aquatique de Mars

By

Dans un exploit remarquable, le rover Curiosity Mars de la NASA a réussi à atteindre la crête de Gediz Vallis, une zone de la planète rouge censée contenir les restes de puissantes coulées de débris anciennes. Cette réalisation fournit des informations précieuses sur l’histoire de l’eau sur Mars.

Il y a environ trois milliards d'années, au cours d'une des phases humides de Mars, des coulées de débris ont transporté de la boue et des rochers vers le bas d'une montagne, formant un dépôt en forme d'éventail. Au fil du temps, les vents martiens ont érodé ce dépôt jusqu'à former la crête que nous voyons aujourd'hui. Cette crête recèle d’importants indices sur la présence d’eau sur Mars dans le passé.

Le voyage vers la crête de Gediz Vallis n’a pas été sans défis. Le rover a affronté des rochers à dos d'alligator et des terrains escarpés, mais après trois tentatives, il a finalement atteint la crête le 14 août. De ce point d'observation, Curiosity peut étudier la zone à l'aide de son bras robotique.

Curiosity gravit le mont Sharp depuis 2014, découvrant des traces d'anciens lacs et ruisseaux le long du chemin. Chaque couche de la montagne représente une période différente de l'histoire martienne. La crête de Gediz Vallis, l'une des dernières formations de la montagne, offre un instantané de l'une des plus jeunes époques martiennes.

Au cours de son expédition de 11 jours sur la crête, Curiosity a photographié et analysé des roches sombres provenant d'autres parties du mont Sharp. Ces roches, certaines aussi grosses qu'une automobile, ont été transportées par des coulées de débris, offrant ainsi une occasion unique d'étudier les matériaux de la haute montagne.

De plus, la présence de Curiosity sur la crête a permis aux scientifiques d'observer une formation géologique appelée éventail de coulées de débris. Si les mécanismes de leur formation restent un sujet d’étude, les chercheurs espèrent que la compréhension de ces événements sur Mars permettra également de faire la lumière sur des phénomènes similaires sur Terre.

Le rover a capturé 136 images de la crête de Gediz Vallis, qui ont été assemblées pour former une vue panoramique de la région. Les scientifiques analysent actuellement les données et les images pour en savoir plus sur le passé aquatique de Mars.

La prochaine mission de Curiosity est de trouver un itinéraire vers le canal au sommet de la crête, où auront lieu d'autres enquêtes sur les mystères de l'eau du mont Sharp.

