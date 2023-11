Nouvelles découvertes du rover Curiosity de la NASA sur Mars

By

Le rover Curiosity de la NASA a récemment franchi une étape remarquable, passant 4000 5 jours martiens à explorer la planète extraterrestre depuis son atterrissage le 2012 août XNUMX. Au cours de sa mission prolongée, Curiosity s'est plongé dans l'histoire ancienne de Mars, déterrant des découvertes fascinantes qui mettent en lumière la planète. le climat et l'habitabilité de la planète.

L'une des réalisations importantes du rover est sa 39e collecte d'échantillons, connue sous le nom de « Sequoia ». Les scientifiques de Curiosity étudient actuellement la roche pulvérisée pour obtenir des informations précieuses sur l'ancien climat de Mars. L'analyse de « Sequoia » devrait révéler comment l'atmosphère et l'habitabilité de Mars se sont transformées après que la région soit devenue saturée de sulfates, des minéraux qui se sont probablement formés lors de l'évaporation de l'eau salée il y a des milliards d'années, lorsque Mars a commencé à s'assécher. Ces connaissances contribueront à une compréhension plus approfondie de l’évolution de Mars au fil du temps.

En plus d'étudier « Sequoia », Curiosity a réalisé d'autres découvertes remarquables qui font progresser notre compréhension de la planète rouge. Une découverte remarquable est l’identification d’un minéral de sulfate de magnésium appelé starkeyite, associé aux climats arides comme les conditions actuelles de Mars. Cette découverte, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, contribue à notre connaissance de la façon dont l’environnement martien a évolué jusqu’à son état actuel.

Malgré un terrain accidenté, de la poussière et des radiations, Curiosity a persévéré dans sa mission. Cependant, le rover a récemment rencontré un défi avec la caméra de son instrument Left Mast Camera. Alors que les scientifiques s'efforcent de résoudre le problème, ils ont déjà préparé des plans alternatifs, s'appuyant sur la Mastcam à plus haute résolution comme système d'imagerie principal. Cet ajustement peut influencer la sélection des sites et itinéraires scientifiques pour le rover.

Les ingénieurs de la NASA surveillent en permanence les performances de la source d'énergie nucléaire de Curiosity et prévoient qu'elle fournira suffisamment d'énergie pour de nombreuses années de fonctionnement. Ils ont également imaginé des solutions pour pallier l'usure mécanique du mécanisme de forage et des articulations du bras robotique du rover, garantissant ainsi sa longévité sur Mars et la poursuite de sa mission essentielle.

En parcourant le paysage martien, Curiosity fera sans aucun doute des découvertes encore plus captivantes, élargissant ainsi nos connaissances sur cette planète mystérieuse et le potentiel d’une vie microbienne passée. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur la mission révolutionnaire de la NASA.

