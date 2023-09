Le rover Curiosity de la NASA atteint une destination précaire sur Mars

Le rover Curiosity Mars de la NASA a atteint avec succès une destination importante sur la planète rouge appelée la crête de Gediz Vallis. On pense que cette crête contient des preuves du passé humide de Mars et des informations sur d'anciens glissements de terrain. La formation a été créée par des coulées de débris transportant de la boue et des rochers sur le flanc d'une montagne, qui se sont finalement étendues en une crête imposante en raison de l'érosion éolienne. Le géologue William Dietrich a déclaré qu'il aurait été incroyable d'être témoin de ces événements et que leur étude aiderait les scientifiques à mieux comprendre des événements similaires sur Terre.

Curiosity a dû faire face à plusieurs défis pour atteindre la crête de Gediz Vallis. Il a eu du mal à accéder à la région après avoir escaladé une formation rocheuse connue sous le nom de Greenheugh Pediment, puis heurté des rochers tranchants appelés rochers « à dos d'alligator ». Plus tôt cette année, elle a également rencontré des difficultés dans la Marker Band Valley. Finalement, après trois ans, le rover a réussi à accéder en toute sécurité à la crête.

Au cours de son séjour de 11 jours sur la crête, Curiosity a capturé 136 images de la zone à l'aide de sa Mastcam. Ces images ont révélé des roches sombres provenant d'ailleurs sur la montagne et des éclats plus petits qui proviendraient de parties plus élevées du mont Sharp. Le rover a également fourni aux scientifiques des vues rapprochées d’un phénomène géologique appelé « éventail de coulées de débris », où les débris se propagent en forme d’éventail.

Après avoir exploré avec succès la crête de Gediz Vallis, Curiosity se dirige maintenant vers un chemin au-dessus de la crête pour enquêter sur l'histoire aquatique du mont Sharp. Cette mission fait partie de la mission Mars Science Laboratory de la NASA, en cours depuis 2012, et a emmené Curiosity dans divers endroits fascinants de Mars.

Sources:

– La NASA confirme que le rover Curiosity sur Mars a atteint la crête de Gediz Vallis – NASA

– Vue évolutive de l'équipe Curiosity sur l'environnement ancien du cratère Gale – NASA

– Le rover Curiosity de la NASA : la voiture la plus intelligente sur Mars – CNET