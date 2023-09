La mission du satellite CALIPSO Lidar de la NASA prend fin après 17 ans

La mission satellite lidar CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) de la NASA, un effort conjoint de la NASA et du Centre national d'études spatiales (CNES) français, s'est achevée en août après 17 ans d'activité. Le satellite, qui avait épuisé ses réserves de carburant et ne parvenait pas à générer suffisamment d'énergie, ne fonctionnait plus correctement. En conséquence, il a été décidé de mettre fin à la mission le 1er août.

CALIPSO a utilisé un instrument lidar actif ainsi que des imageurs infrarouges et visibles passifs pour examiner la structure verticale et les caractéristiques des nuages ​​​​minces et des aérosols dans l'atmosphère terrestre. Les systèmes lidar et radar émettent des faisceaux d’énergie vers la Terre et mesurent la réflexion de ces faisceaux sur les nuages ​​et les aérosols. Comparé aux capteurs passifs qui mesurent la lumière solaire ou le rayonnement réfléchi, le lidar est un capteur actif.

Lancé le 28 avril 2006, CALIPSO fonctionnait en tandem avec le système radar de profilage des nuages ​​du satellite CloudSat. Placés sur des orbites héliosynchrones des pôles Nord au pôle Sud, les deux satellites ont examiné la structure verticale de l'atmosphère et mesuré l'altitude de diverses particules telles que la poussière, le sel marin, les cendres et la suie. Cela a fourni aux scientifiques des observations simultanées uniques et des vues 3D sans précédent de la formation des nuages ​​et des aérosols.

L'une des applications notables de CALIPSO consistait à détecter et à mesurer les panaches de cendres provenant des éruptions volcaniques. Les observations recueillies par CALIPSO ont été utilisées par les centres de conseil en cendres volcaniques du monde entier pour informer les aviateurs commerciaux des dangers potentiels, garantissant ainsi des itinéraires de vol sûrs.

Dave Winker, chercheur principal de CALIPSO, a exprimé son sentiment d'accomplissement quant au succès de la mission sur sa longue durée. La mission CALIPSO a fourni des données vitales pour comprendre l'atmosphère terrestre et a contribué aux progrès de la science atmosphérique.

Sources:

- la NASA