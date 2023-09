De nouvelles informations sur l'éruption d'Eta Carinae révélées par l'observatoire Chandra de la NASA

Grâce aux données recueillies sur deux décennies par l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA, les astronomes ont obtenu de nouvelles informations précieuses sur une éruption d'Eta Carinae survenue au milieu du XIXe siècle. Les observations ont été combinées pour créer un film présentant des images d'Eta Carinae de 19, 1999, 2003, 2009 et 2014. En analysant ces données en conjonction avec les observations du XMM-Newton de l'ESA, les astronomes ont pu suivre l'expansion de l'étoile. éruption qui a eu lieu il y a environ 2020 ans, au cours de laquelle Eta Carinae a expulsé une masse importante dans l'espace à des vitesses allant jusqu'à 180 millions de milles par heure. Cette étude met en évidence la manière dont différents observatoires spatiaux peuvent collaborer pour améliorer notre compréhension des changements à long terme dans l'univers.

Eta Carinae est un système d'étoiles binaires composé de deux étoiles massives, l'une étant estimée à 90 fois la masse du Soleil et l'autre environ 30 fois la masse du Soleil. Dans les années 1800, Eta Carinae a connu une explosion massive connue sous le nom de « Grande Éruption », au cours de laquelle elle a expulsé entre 10 et 45 fois la masse du Soleil. Ce matériau a formé des nuages ​​​​de gaz sphériques denses, connus sous le nom de nébuleuse de l’Homonculus, situés sur les côtés opposés des deux étoiles.

Une étude précédente utilisant les données de Chandra avait découvert un anneau brillant de rayons X entourant la nébuleuse de l'Homonculus. Le nouveau film créé à partir des données de Chandra, ainsi qu'une image profonde formée par l'agrégation des données, offrent des informations supplémentaires sur l'histoire volatile d'Eta Carinae. Il révèle l’expansion rapide de l’anneau de rayons X et la présence d’une faible coquille de rayons X jusqu’alors inconnue à l’extérieur de celui-ci. On pense que la faible coquille à rayons X est l’onde de souffle de la Grande Éruption des années 1840.

Sur la base de ces découvertes, les chercheurs émettent l'hypothèse que des matériaux ont été éjectés d'Eta Carinae entre 1200 et 1800, avant même la Grande Éruption. L’onde de choc de la Grande Éruption est ensuite entrée en collision avec ce matériau éjecté et l’a réchauffé, formant ainsi l’anneau lumineux de rayons X. Depuis, cette onde de choc a dépassé le ring. Les similitudes de forme et d'orientation entre la coque externe des rayons X et la nébuleuse de l'Homonculus suggèrent une origine commune aux deux structures.

Une analyse plus approfondie à l'aide du télescope XMM-Newton a révélé que la luminosité des rayons X d'Eta Carinae a diminué avec le temps, conformément aux observations précédentes. Les chercheurs ont estimé la luminosité d'Eta Carinae dans les rayons X lors de la Grande Éruption et l'ont combinée avec la vitesse observée du matériau éjecté pour déterminer que l'éruption consistait probablement en deux explosions. La première explosion impliquait l’éjection rapide d’une plus petite quantité de gaz rapide et de faible densité, produisant l’onde de souffle des rayons X. Cela a été suivi par une éjection plus lente de gaz dense, qui a finalement formé la nébuleuse de l'Homonculus.

Une étude précédente dirigée par Nathan Smith de l'Université d'Arizona suggérait que la Grande Éruption était causée par la fusion de deux étoiles au sein du système triple étoile. Cette explication pourrait également expliquer la structure annulaire observée dans les rayons X, car la fusion aurait éjecté de la matière dans un plan plat.

Les nouvelles connaissances acquises grâce à l'observatoire à rayons X Chandra offrent une compréhension plus approfondie de l'histoire fascinante d'Eta Carinae, suggérant qu'elle a survécu à une explosion extrêmement puissante qui aurait généralement pour effet d'anéantir une étoile.

Source : Le Journal d'Astrophysique