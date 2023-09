Le premier échantillon d'astéroïde américain sera dévoilé au Johnson Space Center de la NASA

Le Johnson Space Center de la NASA devrait révéler le premier échantillon d'astéroïde américain le 11 octobre, dans le cadre de la mission OSIRIS-REx. Cet échantillon, qui sera collecté sur l’astéroïde géocroiseur Bennu, devrait fournir des informations précieuses sur la formation du système solaire et les origines de la vie sur Terre.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a été lancé en 2016 dans le but d'étudier Bennu et de collecter un échantillon de son matériau de surface. En octobre 2020, le vaisseau spatial a réussi à rassembler environ 250 grammes de matériel pour le ramener sur Terre. La phase finale de la mission se terminera le 24 septembre 2023, lorsqu'une capsule contenant les échantillons de Bennu sera larguée et atterrira dans le désert de l'Utah.

Lors de l'événement de dévoilement, l'équipe scientifique OSIRIS-REx de la NASA partagera une première analyse de l'échantillon. Une fois que l’échantillon aura atteint la Terre et atterrira en toute sécurité, les experts de la NASA collecteront les roches et la poussière de l’astéroïde à l’intérieur de la capsule. Ces échantillons seront ensuite examinés dans les installations de conservation vierges de la NASA Johnson pour une analyse plus approfondie.

Le laboratoire de conservation des échantillons OSIRIS-REx a été créé par la NASA pour gérer la distribution des échantillons aux scientifiques du monde entier. Les recherches menées sur ces échantillons visent à améliorer notre compréhension de la formation de notre planète et du système solaire, ainsi qu’à enquêter sur les origines des composés organiques qui auraient pu contribuer au développement de la vie sur Terre. De plus, une partie de l’échantillon sera réservée à des recherches futures à mesure que les technologies continuent de s’améliorer au fil du temps.

Le Johnson Space Center abrite la plus grande collection d'astromatériaux au monde, notamment des échantillons d'astéroïdes, de comètes, de Mars, de la Lune, du Soleil et même de la poussière d'autres étoiles. Cette collection est utilisée par les scientifiques pour mener des recherches sur les matériaux planétaires et l'environnement spatial, faisant ainsi progresser notre connaissance du système solaire et au-delà.

