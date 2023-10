La mission OSIRIS-REx de la NASA découvre des preuves de la présence d'eau et de carbone dans un échantillon de l'astéroïde Bennu

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA a révélé des premières découvertes passionnantes sur l'échantillon de l'astéroïde Bennu, vieux de 4.5 milliards d'années, récemment ramené sur Terre. Les analyses préliminaires de l’échantillon indiquent la présence d’eau et une teneur élevée en carbone, suggérant la possibilité de trouver dans la roche les éléments constitutifs de la vie sur Terre. Ces résultats marquent une étape importante dans l’étude de notre voisinage céleste.

L’échantillon collecté par OSIRIS-REx est le plus grand échantillon d’astéroïde riche en carbone jamais livré sur Terre. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a exprimé son enthousiasme, affirmant que cet échantillon contribuerait de manière significative à notre compréhension des origines de la vie sur notre planète pour les générations futures. Cependant, une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre pleinement la nature des composés carbonés découverts dans l’échantillon.

L’importance de cette découverte s’étend au-delà de la recherche des origines de la vie. Les roches et la poussière collectées à Bennu offrent une occasion unique d'étudier comment notre système solaire s'est formé et comment les matériaux qui auraient pu conduire au développement de la vie sur Terre ont été livrés. De plus, cela permet aux scientifiques d’explorer des mesures susceptibles de protéger notre planète contre d’éventuelles collisions d’astéroïdes.

La mission OSIRIS-REx visait à collecter 60 grammes de matière astéroïde. Cependant, lors de l’examen de l’échantillon à son retour, les scientifiques ont découvert une abondance de matériel astéroïde bonus. Avec ce matériel supplémentaire inattendu, le processus de manipulation et de confinement de l’échantillon principal a été ralenti.

Les scientifiques ont effectué une analyse préliminaire du matériau bonus, en utilisant diverses techniques telles que la microscopie électronique à balayage, les mesures infrarouges, la diffraction des rayons X et l'analyse des éléments chimiques. Les résultats de ces analyses ont mis en évidence une abondance de carbone et d’eau dans l’échantillon, confirmant les premiers résultats.

L’équipe scientifique d’OSIRIS-REx poursuivra l’étude et la caractérisation des échantillons au cours des deux prochaines années. Au moins 70 % de l’échantillon sera préservé pour de futures recherches menées par des scientifiques du monde entier. Ce matériel inestimable sera mis à la disposition d’une cohorte de plus de 200 scientifiques issus de diverses institutions du monde entier.

De plus, des échantillons seront prêtés à des institutions de premier plan telles que la Smithsonian Institution, le Space Center Houston et l'Université de l'Arizona pour être exposés au public. Ces expositions publiques permettront aux gens de s'émerveiller devant les réalisations remarquables de la mission OSIRIS-REx et d'en apprendre davantage sur les merveilles de notre système solaire.

Sources : NASA