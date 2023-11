Une nouvelle mission se dirige vers la Station spatiale pour étudier les ondes atmosphériques

By

L'Atmospheric Waves Experiment (AWE) de la NASA se prépare pour sa prochaine mission vers la Station spatiale internationale (ISS). La mission, dont le lancement est prévu le 9 novembre 2023, vise à étudier les ondes atmosphériques et leurs effets sur la météo spatiale en analysant la lueur naturelle de l'air sur Terre.

AWE, développé par le Space Dynamics Laboratory de l'Utah State University, sera monté à l'extérieur de l'ISS. Depuis cette position, il observera des ondulations dans l’air appelées ondes de gravité atmosphérique (AGW). Ces ondes, qui peuvent être provoquées par divers événements météorologiques tels que des tornades et des orages, s'étendent jusqu'à l'espace et peuvent perturber les signaux des satellites et des communications.

En mesurant les AGW à la mésopause, une couche atmosphérique située à environ 54 kilomètres d'altitude, AWE fournira des informations cruciales sur les impacts des AGW sur la météo spatiale. Ce sera la première fois que les AGW, en particulier à petite échelle, seront mesurées globalement à la mésopause.

La mésopause est l’endroit où les AGW sont révélés par des bandes de lumière colorées connues sous le nom d’airglow. AWE détectera ces ondes en enregistrant les variations de la lueur infrarouge de l’air, qui n’est pas visible à l’œil humain. En surveillant la luminosité de la lueur infrarouge lorsque les ondes la traversent, AWE permettra aux scientifiques de déterminer la taille, la puissance et la dispersion des AGW avec plus de précision que les missions précédentes.

L'instrumentation d'AWE comprend le Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM), qui se compose de quatre télescopes. L'AMTM scannera la mésopause et mesurera la luminosité de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques pour créer des cartes de température révélant le mouvement des AGW dans l'atmosphère.

Cette mission marque une avancée significative dans notre compréhension des AGW et de leur impact sur la météo spatiale. L'étude complète d'AWE sur les AGW à la mésopause fournira des données précieuses pour les futurs systèmes de communication et de suivi par satellite.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’AWE ?

R : AWE signifie Atmospheric Waves Experiment, une mission développée par l'Utah State University pour étudier les ondes atmosphériques et leurs effets sur la météo spatiale.

Q : Que mesurera l’AWE ?

R : AWE mesurera les ondes de gravité atmosphériques (AGW), qui s'étendent du niveau le plus bas de l'atmosphère jusqu'à l'espace.

Q : Comment l’AWE étudiera-t-elle les AGW ?

R : AWE observera les variations de la lueur infrarouge à la mésopause, une couche atmosphérique située à environ 54 milles d'altitude, pour détecter et analyser les AGW.

Q : Quels sont les impacts potentiels des AGW sur la météo spatiale ?

R : Les AGW peuvent perturber les signaux des satellites et des communications, ce qui rend crucial la compréhension de leur comportement et de leurs effets sur la météo spatiale.

Q : Comment AWE contribuera-t-il à la communication et au suivi par satellite ?

R : En fournissant des mesures détaillées des AGW, AWE éclairera le développement des futurs systèmes de communication et de suivi par satellite.