Le robot Astrobee de la NASA revient à la Station spatiale internationale

Le robot volant libre Astrobee jaune de la NASA, nommé Honey, est revenu avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) après avoir subi des réparations sur Terre. La flotte Astrobee se compose de trois robots en forme de cube, dont Honey, Bumble (bleu) et Queen (vert). Ces robots ont été conçus pour assister les astronautes en assumant des tâches de maintenance et en réalisant des expériences en microgravité.

Au cours de la récente mission de Honey, il a pu se désengager de sa station d'accueil, manœuvrer à travers la station spatiale et se réamarrer avec succès sans aucune supervision de l'équipage. Cela démontre la capacité du robot à fonctionner de manière autonome et à effectuer des tâches sans avoir besoin d'une surveillance humaine constante.

Les robots Astrobee ont été livrés pour la première fois à l'ISS en 2019 et se sont depuis engagés dans diverses activités, notamment des manœuvres en vol et des vols autonomes. Ils se sont révélés être des outils précieux pour les astronautes, les chercheurs et les étudiants, car ils peuvent documenter des expériences, dresser un inventaire et servir de plate-forme de recherche pour mener des expériences en microgravité.

Honey est revenu sur Terre pour maintenance sur le vaisseau spatial SpaceX CRS-23 en septembre 2021. Après un arrêt au stand de deux ans, il a été relancé dans l'espace à bord d'un navire Northrop Grumman Cygnus en août 2023. La réactivation de Honey a été supervisée par la NASA. L'astronaute Woody Hoburg, qui a de l'expérience avec les Astrobees et a participé à un concours de robotique impliquant les robots du Massachusetts Institute of Technology plus tôt cette année.

Les robots Astrobee sont équipés d'un logiciel et d'un système de dock pour le rechargement. Ils naviguent dans la station spatiale à l’aide de ventilateurs électriques et s’appuient sur des caméras et des capteurs pour se déplacer. Chaque robot dispose d'un bras perché qui lui permet de s'accrocher aux mains courantes de l'ISS et d'effectuer des tâches ou de se reposer en cas de besoin.

Depuis leur arrivée sur l'ISS, les Astrobees ont mené 750 heures et 100 activités de recherche, apportant des données précieuses à la NASA. Ils ont également été utilisés par des étudiants et des scientifiques invités, offrant diverses capacités pour réaliser des expériences à l’intérieur de la station spatiale.

Les robots Astrobee sont une évolution de la génération précédente de petits freeflyers appelés SPHERES. Alors que SPHERES a conclu ses expériences en 2019, les enseignements tirés de ces recherches ont été intégrés dans le développement des robots Astrobee.

Dans l’ensemble, le retour réussi du robot Astrobee Honey sur l’ISS marque une nouvelle étape dans l’utilisation de la technologie robotique pour assister les astronautes et mener des recherches dans l’espace.

Sources:

– responsables de la NASA

– Twitter (Woody Hoburg)

– Images NASA/JSC