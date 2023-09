La mission OSIRIS-REx : ramener des spécimens de roches extraterrestres sur Terre

By

Un vaisseau spatial de la NASA, la mission OSIRIS-REx, devrait conclure son voyage de sept ans vers un astéroïde et revenir sur Terre ce week-end. La mission vise à rapporter des spécimens de roches intactes d’un monde extraterrestre, qui pourraient fournir des informations précieuses sur la formation de la vie. Le vaisseau spatial devrait atterrir dans l'Utah, avec des événements prévus pour sécuriser la capsule d'échantillons d'astéroïdes, la transporter au Johnson Space Center à Houston, puis l'ouvrir pour un examen plus approfondi.

La mission OSIRIS-REx a débuté en 2011, après des années de réflexions et de propositions. Le vaisseau spatial, construit et exploité par Lockheed Martin, a été choisi par la NASA pour entreprendre la mission, qui consiste à ramener du matériel d'astéroïde sur Terre pour une analyse détaillée. Le chercheur principal de la mission, Dante Lauretta, envisage les événements de la mission depuis près de deux décennies.

Bennu, l’astéroïde cible, est considéré comme un vestige des débuts de l’histoire du système solaire. Les scientifiques espèrent que les matériaux collectés à Bennu apporteront des réponses aux questions fondamentales sur l'origine de la vie sur Terre. La capsule de retour d'échantillons, actuellement attachée au vaisseau spatial OSIRIS-REx, contient le plus grand échantillon vierge de matière extraterrestre jamais ramené d'au-delà de la Lune.

L'atterrissage du vaisseau spatial marquera le début de la prochaine phase de la mission, alors que les scientifiques se préparent à examiner le matériau de l'astéroïde. Les chercheurs rassembleront des échantillons de sol et d’eau du désert de l’Utah pour s’assurer qu’il n’y a pas de contamination des échantillons. Le but ultime est de mieux comprendre nos origines et la formation de la vie.

