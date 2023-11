Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a récemment accompli une tâche importante : livrer à la surface de la Terre un échantillon collecté sur l'astéroïde Bennu. Cependant, le vaisseau spatial lui-même n’a pas atterri sur Terre. Au lieu de cela, il a libéré la précieuse cargaison tout en poursuivant son voyage. L’échantillon étant entre les mains des chercheurs en toute sécurité, le vaisseau spatial a désormais reçu un nouveau nom et une nouvelle mission : OSIRIS-APEX.

Le vaisseau spatial nouvellement nommé se lancera dans un voyage pour enquêter sur un autre astéroïde, Apophis. Cet astéroïde particulier est devenu célèbre lorsqu'il a été découvert en 2004, car on craignait qu'il puisse potentiellement heurter la Terre en 2029. Cependant, des observations ultérieures et une modélisation minutieuse ont confirmé qu'il n'y avait pas de danger immédiat de collision. Néanmoins, Apophis passera quand même relativement près de notre planète.

Dani DellaGiustina, le nouveau chercheur principal de la mission OSIRIS-APEX à l'Université de l'Arizona, souligne l'importance d'Apophis. "Même si cela n'aura pas d'impact sur la Terre en 2029, cela s'en rapproche beaucoup", explique DellaGiustina. L'astéroïde, d'environ 340 mètres de large, s'approchera à moins de 20,000 2029 milles de notre planète en avril 7,500. Cette proximité est un phénomène rare, ne se produisant qu'une fois tous les XNUMX XNUMX ans pour des astéroïdes de cette taille.

Apophis est classé comme un astéroïde de type S, composé principalement de matériaux silicatés ou pierreux, semblable à Bennu. En étudiant Bennu et Apophis, les scientifiques espèrent mieux comprendre les astéroïdes qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la Terre à l’avenir. Les chercheurs visent à étudier la force et la densité d’Apophis, informations cruciales pour créer des stratégies de défense planétaires efficaces et percer les mystères de la formation et de l’évolution des astéroïdes.

Amy Simon, scientifique du projet de mission OSIRIS-APEX, reconnaît que l'étude de Bennu a fourni des informations précieuses mais a également soulevé davantage de questions. La combinaison des données obtenues de Bennu et Apophis contribuera à notre connaissance croissante de ces corps célestes et de leur impact potentiel sur notre planète.

Avec sa nouvelle mission visant à explorer les mystères d'Apophis, OSIRIS-APEX est prêt à élargir davantage notre compréhension des astéroïdes et de leurs implications pour l'avenir de la Terre.

QFP

Q : Pourquoi le vaisseau spatial OSIRIS-REx a-t-il libéré l'échantillon qu'il a collecté sur l'astéroïde Bennu ?

R : Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a relâché l'échantillon qu'il a collecté de Bennu sur Terre lors de son passage pour continuer son voyage sans atterrir sur Terre.