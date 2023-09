La NASA récupère avec succès des échantillons de l'astéroïde Bennu

La mission OSIRIS-REx de la NASA a franchi une étape importante en récupérant des échantillons de l'astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial a ramené environ 250 grammes de roches et de poussières, qui seront transportées au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, pour une analyse plus approfondie. Il s’agit du premier retour d’échantillon d’astéroïde américain dans l’histoire et devrait approfondir notre compréhension de l’origine de notre système solaire.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a largué la capsule d'échantillon vers l'atmosphère terrestre et elle a atterri sur le champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah, près de Salt Lake City. La capsule a été transportée par hélicoptère vers une salle blanche temporaire, où elle est désormais connectée à un flux continu d'azote pour garantir que l'échantillon reste pur pour l'analyse scientifique.

Les échantillons récupérés seront démontés et pesés, et un inventaire des roches et des poussières sera dressé. Au fil du temps, des morceaux de Bennu seront distribués aux scientifiques du monde entier. Cela permettra aux chercheurs de faire des découvertes qui amélioreront nos connaissances sur la formation des planètes, ainsi que sur l’origine des matières organiques et de l’eau qui ont contribué à la vie sur Terre.

De plus, l’étude de Bennu, un astéroïde potentiellement dangereux, aidera les scientifiques à mieux comprendre les types d’astéroïdes qui pourraient constituer une menace pour notre planète à l’avenir. La récupération réussie d'échantillons de Bennu témoigne des capacités technologiques de la NASA et fera progresser notre compréhension de l'univers.

Définitions:

– OSIRIS-REx : Origines, Interprétation Spectrale, Identification des Ressources et Sécurité – Regolith Explorer, une mission de vaisseau spatial de la NASA pour étudier l’astéroïde Bennu et renvoyer un échantillon sur Terre.

– Bennu : Un astéroïde situé près de la Terre qui a été étudié par la mission OSIRIS-REx pour comprendre sa composition et ses origines.