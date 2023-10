Le lancement du vaisseau spatial Psyche de la NASA pourrait être retardé en raison du mauvais temps

La NASA se prépare au lancement de sa sonde spatiale Psyché, qui devrait explorer un astéroïde riche en métaux. Cependant, des conditions météorologiques défavorables au Centre spatial Kennedy en Floride pourraient potentiellement retarder le décollage. Le lancement est actuellement prévu le jeudi 12 octobre à 10 h 16 HE, à l'aide de la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Mais la NASA a annoncé qu'il n'y avait que 20 % de chances que les conditions météorologiques soient acceptables, avec des inquiétudes concernant la formation de nuages ​​et l'activité des champs électriques.

Heureusement, l'équipe de la mission a jusqu'au 25 octobre pour renvoyer le vaisseau spatial si la météo perturbe le lancement de jeudi. La mission Psyché est remarquable car ce sera la première fois qu’un astéroïde doté d’une surface riche en métaux sera exploré. Les scientifiques pensent que l’astéroïde contient de grandes quantités de métal, contrairement à la roche ou à la glace.

Le vaisseau spatial parcourra un nombre impressionnant de 2.2 milliards de kilomètres pour atteindre l’astéroïde, mettant près de six ans pour terminer son voyage entre Mars et Jupiter. Une fois arrivé, le vaisseau spatial Psyché commencera à analyser l'astéroïde de 170 milles de large à l'aide de divers instruments scientifiques. L’objectif est de mieux comprendre les premières étapes du système solaire et la formation de planètes rocheuses comme la Terre et Mars.

Cette mission marquera le huitième vol de la fusée Falcon Heavy de SpaceX depuis son lancement initial en 2018. La Falcon Heavy est considérée comme l'une des fusées les plus puissantes actuellement en service. En plus de la mission Psyché, la NASA s'apprête également à dévoiler son tout premier échantillon de roche recueilli sur un astéroïde et ramené sur Terre. L’événement très attendu sera retransmis en direct.

Sources : NASA, recommandations des éditeurs