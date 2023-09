La fusée lunaire Artemis II de la NASA franchit une étape importante avec l'intégration des moteurs RS-25

La fusée Artemis II Moon de la NASA a franchi une étape importante puisque les quatre moteurs RS-25 ont été intégrés avec succès dans l'étage central de l'installation d'assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans. Il s'agit de la mission inaugurale avec équipage du programme Artemis, signalant un progrès vers l'objectif de l'agence de ramener les humains sur la surface lunaire.

Le processus d'intégration a débuté le 11 septembre, avec des techniciens fixant le premier moteur à l'étage central de la fusée Space Launch System (SLS). Les deuxième, troisième et quatrième moteurs ont ensuite été installés respectivement les 15, 19 et 20 septembre. Aerojet Rocketdyne, le principal entrepreneur pour les moteurs RS-25, et Boeing, le principal entrepreneur pour l'étage principal, ont collaboré avec la NASA à cette réalisation.

La phase suivante pour les équipes consistait à sécuriser les moteurs sur la scène et à intégrer harmonieusement les systèmes de propulsion et électriques au sein de la structure. L’étage central SLS, situé à une hauteur impressionnante de 212 pieds, sert de base à la fusée lunaire. Ses deux réservoirs de propulseur contiennent plus de 733,000 25 gallons de propulseur liquide super réfrigéré qui alimentera les quatre moteurs RS-XNUMX. De plus, la scène abrite les ordinateurs de vol, l’avionique et les systèmes électriques, agissant comme le système nerveux central de la fusée.

Au cours de la mission Artemis II, les moteurs RS-25 généreront collectivement une poussée remarquable de 2 millions de livres, propulsant l'équipage au-delà de l'orbite terrestre basse pour leur voyage lunaire. Cette mission représente une étape cruciale vers l’objectif primordial de la NASA : faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune.

L'étage central SLS joue un rôle central dans la stratégie d'exploration de l'espace lointain de la NASA, travaillant en tandem avec le vaisseau spatial Orion et la passerelle lunaire en orbite autour de la Lune. Avec les systèmes commerciaux d’atterrissage humain, ces éléments sont essentiels pour permettre une présence humaine durable sur la surface lunaire. Notamment, la SLS est la seule fusée capable de transporter Orion, des astronautes et des fournitures essentielles sur la Lune en une seule mission.

Dans l’ensemble, l’intégration réussie des moteurs RS-25 dans l’étage central de la fusée Artemis II Moon de la NASA représente une avancée significative vers l’ambition de l’agence de renvoyer des astronautes sur la Lune et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère d’exploration lunaire.

