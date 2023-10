– La NASA développe des buses de moteur de fusée en aluminium imprimées en 3D pour les vols dans l'espace lointain

La NASA recherche continuellement des moyens de réduire le poids des fusées afin de rendre les voyages spatiaux plus efficaces et plus rentables. L’un des domaines d’intérêt est le développement de matériaux légers capables de résister aux conditions extrêmes de l’espace. Récemment, la NASA a réalisé une percée significative dans ce domaine avec le développement et les tests d’une tuyère de moteur de fusée imprimée en 3D en aluminium.

L'aluminium est un matériau idéal pour les composants légers car il a une densité plus faible et un rapport résistance/poids plus élevé que la plupart des métaux. Cependant, il présente des limites telles qu’une faible tolérance à la chaleur extrême et une tendance à se fissurer lors du soudage. Ces facteurs le rendaient jusqu’à présent impropre à la fabrication additive de pièces de moteurs de fusée.

Le projet RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution) de la NASA vise à surmonter ces limitations en créant un type d'aluminium soudable suffisamment résistant à la chaleur pour être utilisé sur les moteurs de fusée. Les ingénieurs du Marshall Space Flight Center de la NASA se sont associés à Elementum 3D pour développer une nouvelle variante d'aluminium connue sous le nom d'A6061-RAM2 et une poudre spécialisée à utiliser dans le processus d'impression 3D.

Les buses RAMFIRE imprimées en 3D sont conçues avec des canaux internes pour garder la buse froide et empêcher la fonte. Ils sont également construits en une seule pièce, ce qui réduit le besoin de liaisons multiples et réduit considérablement le temps de fabrication. Les buses fabriquées de manière traditionnelle peuvent nécessiter jusqu'à un millier de pièces assemblées individuellement.

Les buses RAMFIRE ont subi des tests rigoureux, notamment des tests de feu chaud avec de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, ainsi que des chambres de pression dépassant 825 livres par pouce carré (psi). Les buses ont résisté à ces conditions extrêmes et ont atteint une autonomie de près de 10 minutes, démontrant leur capacité à fonctionner dans des environnements difficiles de l’espace lointain.

En plus des tuyères des moteurs de fusée, le matériau en aluminium RAMFIRE et le processus de fabrication additive ont été utilisés pour créer d'autres composants avancés, notamment une tuyère aérospike de 36 pouces de diamètre et un réservoir sous vide pour les applications de fluides cryogéniques.

Cette percée dans les tuyères de moteurs de fusée en aluminium imprimé en 3D a le potentiel de révolutionner les vols dans l’espace lointain, permettant la fabrication de composants de fusée légers capables de résister à des charges structurelles élevées. Cela nous rapproche de l’objectif d’envoyer des humains sur la Lune, sur Mars et au-delà.

