La mission OSIRIS-REx de la NASA livre des échantillons prometteurs de l'astéroïde Bennu sur Terre

La mission OSIRIS-REx de la NASA a livré avec succès des échantillons de l'astéroïde Bennu sur Terre, fournissant ainsi aux scientifiques une multitude de données à étudier. L'analyse initiale de l'échantillon a révélé que Bennu est riche en eau et en composés carbonés, ce qui en fait une ressource précieuse pour enquêter sur les origines de la vie sur notre planète. Il s’agit du plus grand échantillon d’astéroïde riche en carbone jamais collecté et contribuera à notre compréhension de la formation et de l’évolution de notre système solaire.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a atteint Bennu en 2018 après 22 mois d'étude de l'astéroïde depuis son orbite. En octobre 2020, le vaisseau spatial a effectué un échantillonnage spectaculaire, collectant une grande quantité de matériaux de la surface poreuse de Bennu. Bien que de la terre et des cailloux se soient échappés dans l'espace pendant le processus de collecte, la majeure partie de l'échantillon a été sécurisée avec succès dans le conteneur du vaisseau spatial.

La capsule de retour transportant l'échantillon a atterri dans l'Utah en septembre 2021 et a été transportée au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour traitement et conservation. La quantité exacte de matériaux collectés est encore inconnue, mais les estimations suggèrent qu'elle est d'environ 8.8 onces (250 grammes), dépassant les exigences de la mission de 2.1 onces (60 grammes). Au cours des mois et des années à venir, des parties de l’échantillon seront distribuées aux chercheurs du monde entier pour une étude détaillée.

Les scientifiques espèrent que l’analyse de l’échantillon de Bennu fournira des informations sur l’identité des composés carbonés et leur rôle dans l’origine de la vie sur Terre. Ils prévoient également que l’étude de l’astéroïde révélera des informations importantes sur la formation et l’évolution de notre système solaire. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx poursuivra sa mission et se rendra vers un autre astéroïde appelé Apophis, où il mènera des investigations plus approfondies en 2029.

Sources : Bill Nelson, administrateur de la NASA, Dante Lauretta (chercheur principal à l'Université de l'Arizona)