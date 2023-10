La NASA sélectionne SpaceX pour le lancement de petits satellites destinés à étudier la météo spatiale

La NASA a choisi SpaceX pour lancer les satellites de reconnexion tandem et de reconnaissance électrodynamique des cuspides (TRACERS) dans le cadre d'une mission de covoiturage en 2025. Les petits satellites TRACERS étudieront la météo spatiale et la magnétosphère depuis une orbite terrestre basse. La date de lancement n'a pas encore été déterminée, mais elle devrait avoir lieu au plus tôt en avril 2025.

Les deux vaisseaux spatiaux TRACERS sont construits par Millennium Space Systems. Une fois déployés sur une orbite héliosynchrone, ils traverseront à plusieurs reprises la pointe polaire de la magnétosphère terrestre. C'est dans cette région que les lignes de champ magnétique se courbent vers les pôles nord et sud. La mission se concentrera sur l'étude des interactions connues sous le nom de reconnexion magnétique entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre.

La NASA a initialement sélectionné la mission TRACERS en 2019 comme mission héliophysique Small Explorer (SMEX). Il était initialement prévu qu'il soit lancé comme charge utile secondaire avec une autre mission SMEX, PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Cependant, la NASA a récemment décidé de lancer PUNCH sur la même fusée Falcon 9 que la mission Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization et Ices Explorer (SPHEREx) en 2025.

La valeur spécifique de la commande de mission attribuée à SpaceX pour la mission TRACERS n'a pas été divulguée par la NASA en raison de la sensibilité de la concurrence. Cependant, la NASA a alloué 3.593 millions de dollars au contrat VADR (Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) de SpaceX en relation avec cette commande de tâche.

Dans l’ensemble, la mission TRACERS contribuera à une meilleure compréhension de la météo spatiale et des interactions complexes entre la Terre et le Soleil. Il s'agit d'un autre pas en avant important dans les efforts de la NASA pour explorer et étudier notre environnement spatial environnant.

