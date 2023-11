Le champ magnétique fascinant de la main cosmique

By

Les télescopes spatiaux à rayons X de la NASA ont fait une découverte remarquable, dévoilant les « os » du champ magnétique d'une structure captivante en forme de main dans l'espace. La main cosmique fantomatique, connue sous le nom de MSH 15-52, continue d'intriguer les scientifiques alors que des panaches de particules de matière énergétique et d'antimatière émanent de sa paume.

Le pulsar PSR B1509-58, situé à la base de la « paume » de la nébuleuse, a été observé pour la première fois par l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA en 2001. La distance entre MSH 15-52 et la Terre est de 16,000 XNUMX années-lumière.

La récente étude révolutionnaire menée par Roger Romani et son équipe de l'Université de Stanford a utilisé l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), le tout nouveau télescope à rayons X de la NASA. Pendant 17 jours, l'IXPE a surveillé de près MSH 15-52, fournissant des informations sans précédent sur son champ magnétique.

En analysant les particules chargées produisant les rayons X et leur déplacement le long du champ magnétique, les chercheurs ont acquis une compréhension plus approfondie de la structure de la nébuleuse. Le champ magnétique détermine la direction du champ électrique des rayons X, ce qui conduit à ce que les scientifiques appellent la polarisation des rayons X.

Étonnamment, le degré de polarisation observé dans MSH 15-52 dépassait le niveau maximum prédit par les études théoriques. Ces niveaux de polarisation intenses indiquent un champ magnétique très cohérent et droit dans certaines régions de la nébuleuse du vent du pulsar, impliquant une turbulence minimale.

En combinant les données de Chandra et de l'IXPE, les astronomes reconstituent le puzzle de l'injection de particules et de la formation de l'environnement par les pulsars. Les données radiologiques sont complétées par les données infrarouges de la caméra Dark Energy, permettant une compréhension holistique de MSH 15-52.

Josephine Wong, co-auteur de l'étude, a souligné le potentiel transformateur des rayons X pour révéler des informations cachées. Tout comme les rayons X utilisés dans le diagnostic médical, les rayons X dans l’espace offrent une perspective unique sur l’univers.

L’une des caractéristiques les plus intrigantes du MSH 15-52 est le jet intense de rayons X dirigé vers son « poignet ». La polarisation dans cette région chaotique est faible en raison de champs magnétiques étroitement liés. Cependant, à mesure que le jet s'approche de son extrémité, la polarisation augmente considérablement à mesure que les lignes du champ magnétique se redressent et deviennent plus uniformes.

Comprendre l'histoire de la vie des particules de matière et d'antimatière hautement énergétiques entourant les pulsars fournit des informations précieuses sur leur rôle en tant qu'accélérateurs de particules. Les découvertes réalisées au sein de MSH 15-52 mettent en lumière les mécanismes fascinants à l’œuvre dans ces phénomènes cosmiques.

QFP

1. Qu'est-ce que MSH 15-52 ?

MSH 15-52 est une remarquable structure en forme de main dans l'espace, caractérisée par des panaches de particules de matière et d'antimatière énergétiques.

2. À quelle distance se trouve MSH 15-52 de la Terre ?

MSH 15-52 est situé à environ 16,000 XNUMX années-lumière de la Terre.

3. Comment la NASA a-t-elle étudié MSH 15-52 ?

La NASA a utilisé l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), son tout nouveau télescope à rayons X, pour surveiller de près le MSH 15-52 pendant 17 jours et recueillir des données cruciales sur son champ magnétique.

4. Qu'est-ce que la polarisation des rayons X ?

La polarisation des rayons X fait référence à la direction du champ électrique des rayons X, qui est déterminée par le champ magnétique de la source de rayons X.

5. Quelle est la signification du jet intense de rayons X dans MSH 15-52 ?

Le jet de rayons X intense du MSH 15-52 fournit des informations précieuses sur les processus d’injection de particules et de mise en forme de l’environnement des pulsars.