Un aperçu de la nébuleuse du vent Pulsar et des « os » du champ magnétique

Les pulsars, étoiles à neutrons en rotation dotées de champs magnétiques puissants, offrent aux scientifiques une occasion unique d’étudier une physique extrême qui ne peut être reproduite sur Terre. Ces objets stellaires créent des conditions de haute énergie, permettant la formation de jets de matière et d’antimatière, ainsi qu’un vent intense connu sous le nom de « nébuleuse du vent pulsar ». Récemment, des chercheurs ont fait des découvertes importantes sur la structure du champ magnétique au sein d’une de ces nébuleuses.

L'observatoire de rayons X Chandra de la NASA a observé pour la première fois le pulsar PSR B1509-58 en 2001 et a découvert que la nébuleuse du vent pulsar associée, également connue sous le nom de MSH 15-52, ressemblait à une main humaine. Situé à la base de la « paume » de la nébuleuse, le pulsar a intrigué les scientifiques. Aujourd'hui, en combinant les données de Chandra et du tout nouveau télescope à rayons X de la NASA, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), les chercheurs ont dévoilé les « os » du champ magnétique de cette structure unique.

L'image composite présente les observations de Chandra dans les rayons X de basse énergie (orange), les rayons X de plus haute énergie (vert et bleu) et les observations d'IXPE (violet). Le pulsar occupe la région lumineuse à la base de la paume, avec ses doigts s'étendant vers les nuages ​​​​de rayons X de basse énergie dans les restes de la supernova qui a donné naissance au pulsar. De plus, l’image intègre des données infrarouges du Dark Energy Camera Plane Survey pour fournir une vue complète de MSH 15-52.

Les données d'IXPE ont permis de créer la première carte du champ magnétique au sein de la nébuleuse en forme de main. En examinant l’orientation des rayons X, les scientifiques peuvent déterminer le champ électrique, appelé « polarisation des rayons X », influencé par le champ magnétique de la source de rayons X.

Dans une image radiologique supplémentaire, de courtes lignes droites représentent les mesures de polarisation de l'IXPE, cartographiant la direction du champ magnétique local. La présence de mesures précises est indiquée par des barres orange, suivies de barres cyan et bleues avec moins de précision. Ces lignes de champ complexes correspondent au poignet, à la paume et aux doigts de la nébuleuse en forme de main, jouant probablement un rôle dans la définition des structures étendues en forme de doigt.

Remarquablement, le degré de polarisation dans MSH 15-52 est exceptionnellement élevé, atteignant même le niveau maximum prédit par les travaux théoriques. Cette découverte suggère que le champ magnétique dans ces régions de la nébuleuse du vent du pulsar est incroyablement droit et uniforme, présentant peu de turbulences.

Une caractéristique intéressante du MSH 15-52 est la présence d’un jet de rayons X brillant dirigé du pulsar vers le poignet. Les dernières données IXPE indiquent que la polarisation à l'origine du jet est faible, probablement en raison de la présence de zones turbulentes avec des champs magnétiques complexes et enchevêtrés associés à la génération de particules de haute énergie. Cependant, à mesure que le jet progresse, les lignes du champ magnétique se redressent et deviennent plus uniformes, ce qui entraîne une augmentation significative de la polarisation.

Ces résultats révolutionnaires, détaillés dans un article de Roger Romani de l'Université de Stanford et de ses collaborateurs, publié dans The Astrophysical Journal, mettent en lumière la structure complexe du champ magnétique au sein des nébuleuses du vent des pulsars. Les efforts de collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale italienne, ainsi que des partenaires et collaborateurs scientifiques de 12 pays, ont contribué à ces découvertes fascinantes. IXPE, supervisé par le Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, témoigne de la coopération internationale visant à faire progresser notre compréhension de l'univers.

FAQ:

Q : Que sont les pulsars ?

R : Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dotées de champs magnétiques puissants.

Q : Qu’est-ce qu’une nébuleuse du vent pulsar ?

R : Une nébuleuse à vent de pulsar est un vent intense et des jets de matière et d'antimatière créés par de jeunes pulsars.

Q : Qu’est-ce que la polarisation des rayons X ?

R : La polarisation des rayons X fait référence à l'orientation des champs électriques dans les rayons X, influencée par le champ magnétique de la source de rayons X.