Le télescope spatial à rayons X de pointe de la Nasa a capturé une image époustouflante des restes d'une explosion cosmique, présentant une ressemblance étrange avec une main squelettique s'étendant dans les profondeurs de l'espace. Officiellement connue sous le nom de MSH 15-52, cette formation céleste est issue de la disparition d'une énorme étoile, entraînant un événement de supernova et la naissance d'un pulsar, un reste stellaire dense et en rotation rapide communément appelé étoile pulsante.

Les pulsars, également connus sous le nom d’étoiles à neutrons rotatives, possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants qui génèrent de puissants jets de particules chargées et un vent formidable. Ces phénomènes culminent dans la création d'une nébuleuse de vent pulsar, avec le pulsar lui-même, PSR B1509-58, positionné au centre de l'image, ressemblant à la base d'une paume. En émettant des particules dans l'espace, le pulsar forme une configuration lumineuse rappelant la main humaine, comme l'explique un communiqué de la Nasa.

L'étonnante image composite, capturée par le télescope spatial à rayons X Chandra de la Nasa et le télescope spatial pionnier IXPE, présente le MSH 15-52 avec des détails incroyables, révélant des structures qui ressemblent étrangement aux os complexes d'une main humaine. Les chercheurs ont utilisé l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA, lancé en décembre 2021, pour étudier MSH 15-52 pendant environ 17 jours. Cette observation a fourni de nouvelles informations sur le champ magnétique du pulsar et la direction de ses jets de rayons X.

Les données IXPE ont notamment dévoilé la première carte complète du champ magnétique au sein de la nébuleuse en forme de main. Les particules chargées émettant des rayons X suivent les chemins complexes définis par le champ magnétique, créant ainsi la forme fondamentale de la nébuleuse, un peu comme les os façonnent une main humaine. Cette utilisation innovante des rayons X a permis aux scientifiques de découvrir des informations cachées sur le spectacle cosmique.

Les niveaux de polarisation dans des zones significatives de MSH 15-52, comme l'indiquent les données du télescope spatial, se sont révélés remarquablement élevés. Cela suggère un manque de turbulence dans ces régions, ce qui entraîne des lignes de champ magnétique droites et cohérentes, plus visibles dans les doigts et le pouce de la main cosmique. À l’inverse, des zones plus complexes et turbulentes fournissent une augmentation significative de l’énergie aux particules, conduisant au jet de rayons X brillant et proéminent près du « poignet » de la structure captivante en forme de main.

L'auteur principal de l'étude, Roger Romani de l'Université de Stanford, a exprimé son enthousiasme face aux résultats, déclarant que « les données IXPE nous donnent la première carte du champ magnétique dans la « main ». Les particules chargées produisant les rayons X se déplacent le long du champ magnétique, déterminant la forme de base de la nébuleuse, comme le font les os dans la main d'une personne. La co-auteure Josephine Wong, également de Stanford, a comparé cette utilisation innovante des rayons X à son rôle familier en tant qu'outil de diagnostic médical et a noté à quel point elle fournit des informations inestimables qui autrement resteraient cachées.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière le cycle de vie des particules hautement énergétiques entourant les pulsars, offrant ainsi des informations cruciales sur leur rôle d’accélérateur de particules. Situé à 16,000 15 années-lumière de la Terre, MSH 52-2001 a été initialement repéré par l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA en 23. Les découvertes remarquables rendues possibles par l'utilisation des données IXPE ont été officiellement documentées dans The Astrophysical Journal le XNUMX octobre.

QFP

Qu’est-ce que MSH 15-52 ?

MSH 15-52 est une formation céleste issue de l'explosion d'une étoile massive, conduisant à un pulsar.

Qu'est-ce qu'un pulsar?

Un pulsar est un reste stellaire dense et en rotation rapide, également connu sous le nom d’étoile pulsante ou d’étoile à neutrons en rotation. Il émet de puissants champs magnétiques et forme des structures telles que des nébuleuses à vent pulsar.

Qu'a révélé le télescope spatial IXPE de la Nasa ?

Le télescope spatial IXPE a fourni de nouvelles informations sur le champ magnétique du pulsar et la direction de ses jets de rayons X, dévoilant la première carte complète du champ magnétique au sein de la nébuleuse en forme de main.

À quelle distance se trouve MSH 15-52 de la Terre ?

MSH 15-52 est situé à 16,000 XNUMX années-lumière de la Terre.