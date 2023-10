Le retour historique d'échantillons d'astéroïdes de la NASA pose de nouveaux défis aux scientifiques

By

La NASA a franchi une étape majeure dans l’exploration spatiale en ramenant avec succès un échantillon d’astéroïde sur Terre en septembre. La mission OSIRIS-REx a culminé avec le retour du vaisseau spatial après un voyage de sept ans, au cours duquel il a scanné, collecté des échantillons et examiné l'astéroïde Bennu. Désormais, les scientifiques sont confrontés au défi de récupérer le reste de l’échantillon contenu dans le mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch-and-Go (TAGSAM).

La collecte préliminaire de TAGSAM a déjà dépassé l'objectif de la NASA, avec 2.48 onces, soit 70.3 grammes de roches et de poussière capturées. Cependant, le processus d’accès à la tête scellée TAGSAM a posé des difficultés. Une équipe de scientifiques du Johnson Space Center de la NASA a tenté de retirer la tête, mais a rencontré deux attaches qui ne pouvaient pas être desserrées avec leurs outils actuels. Malgré ce revers, l’équipe reste déterminée à trouver des solutions pour accéder à l’échantillon restant.

Travaillant dans un environnement de boîte à gants spécialisé sous un flux d'azote, les scientifiques de la NASA ont extrait du matériau en maintenant le rabat en mylar de la tête enfoncé et en retirant soigneusement l'échantillon avec une pince à épiler ou une cuillère. Pour accéder au reste de l’échantillon, l’équipe entreprendra une nouvelle technique au cours des prochaines semaines, puis analysera l’échantillon global.

Des études préliminaires de l’échantillon d’astéroïde révèlent déjà des résultats passionnants. La roche, estimée à environ 4.5 milliards d’années, contient une teneur élevée en carbone et en eau, suggérant la présence des éléments constitutifs de la vie sur Terre. Cette découverte ouvre la voie à la compréhension de la formation du système solaire et de la manière dont les matériaux précurseurs de la vie ont pu être livrés sur notre planète. Cela souligne également l’importance d’identifier les menaces potentielles liées aux astéroïdes et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les collisions.

FAQ

Comment la NASA va-t-elle récupérer le reste de l’échantillon ?

Bien que la NASA ait pu collecter une partie importante de l’échantillon, la quantité restante scellée dans la tête TAGSAM présente un défi. Les scientifiques travaillent activement sur des solutions potentielles pour accéder au reste de l’échantillon tout en garantissant l’intégrité scientifique de la collection.

Qu’a découvert la NASA jusqu’à présent ?

Les études préliminaires de l'échantillon d'astéroïde indiquent la présence d'une teneur élevée en carbone et en eau, des composants essentiels à la vie sur Terre. Cette découverte met en lumière les origines du système solaire et offre un aperçu de la manière dont les matériaux précurseurs de la vie auraient pu être livrés sur notre planète.