La NASA va révéler un échantillon de l'astéroïde Bennu collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx

La NASA s'apprête à offrir au public un aperçu de l'échantillon d'astéroïde ramené sur Terre par sa sonde spatiale OSIRIS-REx. Une diffusion en direct de la révélation aura lieu à 11 h HE le mercredi 11 octobre. La capsule contenant des roches et de la poussière collectées à la surface de l'astéroïde géocroiseur « Bennu » a atterri sur un site d'entraînement du ministère de la Défense dans le désert de l'Utah le 24 octobre. XNUMX septembre. Depuis, les scientifiques procèdent aux premières analyses de l’échantillon.

OSIRIS-REx a obtenu avec succès son échantillon de Bennu en 2020 et a passé un an et demi suivant à observer l'astéroïde d'en haut. En mai 2021, il a commencé son voyage de retour sur Terre. À son arrivée le mois dernier, la cartouche a été transportée au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, pour être ouverte.

Pendant ce temps, le vaisseau spatial OSIRIS-REx est toujours dans l’espace et se dirige désormais vers un astéroïde appelé Apophis, sous un nouveau nom de mission, OSIRIS-APEX.

On estime que l'astéroïde Bennu a plus de 4.5 milliards d'années et ses matériaux pourraient fournir des informations précieuses sur la formation du système solaire et les origines de la vie sur Terre. La mission a dépassé les attentes en capturant plus de matériel que prévu. Christopher Sneadr, responsable adjoint de la conservation d'OSIRIS-REx à la NASA, s'est dit enthousiasmé par l'abondance de matériel, déclarant que « le meilleur problème à avoir est qu'il y a tellement de matériel que cela prend plus de temps que prévu pour le collecter ».

L’événement diffusé en direct offrira de plus amples informations sur les découvertes du matériel capturé jusqu’à présent, nous rapprochant ainsi de la découverte des secrets cachés dans l’astéroïde.

