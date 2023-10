La NASA développe un système d'alerte par IA pour les tempêtes solaires

By

La NASA s'est concentrée sur le développement d'un système d'alerte précoce pour avertir les humains avant qu'une tempête solaire ne frappe la Terre. Ce système, nommé Dagger, utilise la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour collecter des données et analyser les tempêtes solaires. L’objectif est de fournir un préavis de 30 minutes avant qu’une tempête ne survienne, permettant ainsi une préparation adéquate.

Pour prédire la formation d'une tempête solaire, Dagger s'appuie sur les données collectées par divers satellites, tels que ACE, Wind, IMP-8 et Geotail. Ces satellites surveillent en permanence le soleil et observent des phénomènes tels que les éruptions solaires et les éjections de masse coronale (CME). Les tempêtes solaires se produisent lorsque des particules chargées accélérées, principalement des électrons, entrent en collision avec le plasma présent dans l'atmosphère du Soleil.

Les CME, un type d'éruption solaire, peuvent potentiellement provoquer des tempêtes géomagnétiques lorsqu'elles interagissent avec le champ magnétique terrestre. Les tempêtes géomagnétiques sont des perturbations de la magnétosphère terrestre résultant du transfert efficace de l'énergie du vent solaire vers l'environnement spatial environnant. Bien que les éruptions solaires ne puissent pas nuire directement aux humains, elles ont la capacité de provoquer d’importantes pannes d’électricité et coupures d’électricité.

Dans certains cas, les éruptions solaires conduisent à des spectacles remarquables connus sous le nom d’aurores boréales ou d’aurores boréales. L’événement de Carrington de 1859 en est un exemple, considéré comme l’une des tempêtes solaires les plus puissantes de l’histoire. Au cours de cet événement, de fortes aurores ont été observées partout dans le monde et plusieurs systèmes télégraphiques ont connu des étincelles et des incendies.

Le développement d'un système d'alerte par IA comme Dagger est crucial pour mieux comprendre et prévoir les tempêtes solaires afin d'atténuer leur impact sur nos réseaux électriques et nos systèmes de communication. Avec l’aide de cette technologie, les scientifiques visent à réaliser des progrès significatifs dans la prévision et potentiellement dans la prévention des tempêtes solaires. (Source : Getty)

Sources:

–Getty Images