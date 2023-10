La NASA met en garde contre l’impact potentiel de l’éjection de masse coronale sur Terre

By

La NASA a émis un avertissement selon lequel une éjection de masse coronale (CME) résultant d'un récent événement solaire pourrait potentiellement avoir un impact sur la Terre dans les prochains jours. La tache solaire AR3467 a été témoin d'une éruption de filament magnétique le 16 octobre, libérant une explosion d'énergie dans l'espace. Bien que le CME ne soit pas sur une trajectoire de collision directe avec la Terre, il peut néanmoins avoir un impact en raison de sa trajectoire.

Les taches solaires sont des phénomènes temporaires sur la photosphère solaire, caractérisés par des températures plus froides et une activité magnétique intense. Des filaments magnétiques, qui sont des régions d'énergie magnétique concentrée, relient ces taches solaires. L'éruption d'un filament magnétique entraîne un CME, qui est une explosion massive de vent solaire et de champs magnétiques s'élevant au-dessus de la couronne solaire ou libérés dans l'espace.

Le dernier modèle de la NASA suggère que le CME de l'éruption de la tache solaire AR3467 pourrait porter un coup d'œil à la Terre le 19 octobre, conduisant potentiellement à une tempête géomagnétique mineure de classe G1. Une tempête de classe G1 est considérée comme mineure mais peut néanmoins provoquer des perturbations des communications par satellite, des fluctuations mineures des réseaux électriques et l'apparition de magnifiques aurores boréales à des latitudes plus élevées.

Bien que ce CME hors cible ne soit pas une source de préoccupation majeure, la NASA souligne l'importance de surveiller régulièrement les activités solaires. Ils surveillent en permanence le soleil à l'aide d'un réseau d'observatoires solaires, étudiant divers phénomènes depuis l'atmosphère extérieure du soleil jusqu'à sa surface turbulente. Ils explorent également l'intérieur du Soleil à l'aide d'instruments magnétiques et héliosismiques. Des missions telles que l'Observatoire de la dynamique solaire, l'Observatoire des relations solaires terrestres, le Spectrographe imageur de la région d'interface et d'autres font partie de cette surveillance solaire continue.

