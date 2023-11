La sonde spatiale Europa Clipper de la NASA : inviter les Terriens à laisser leur marque dans l'espace

La NASA se prépare à se lancer dans une mission extraordinaire sur la lune de Jupiter, Europa, avec sa prochaine sonde spatiale Europa Clipper. Cet effort ambitieux vise à explorer et à étudier le potentiel d'habitabilité de la Lune pour la vie. Il est intéressant de noter que la NASA offre à des personnes du monde entier la possibilité de participer à ce voyage historique en faisant graver leur nom sur une puce électronique qui sera embarquée à bord du vaisseau spatial.

Tout au long de sa riche histoire, la NASA a fréquemment interpellé le public en l'invitant à envoyer son nom dans l'espace. Cette tradition, visant à cultiver le soutien du public, a favorisé un fort sentiment de lien entre les Terriens et les merveilles de l'univers. De la dénomination des rovers au transport de signatures manuscrites, la NASA a continuellement trouvé des moyens créatifs d'impliquer les gens dans leurs quêtes célestes.

Dans le cas de l'Europa Clipper, la NASA invite les individus à ajouter leur nom sur la puce électronique qui accompagnera la sonde. À mesure que le vaisseau spatial s'approchera d'Europe, il plongera dans les mystères de cette lune, recherchant méticuleusement les signes d'un océan caché sous sa surface. En outre, la mission cherche à identifier un site d'atterrissage potentiel pour une future mission exploratoire.

À ce jour, plus de 840,000 XNUMX noms ont déjà été soumis pour inscription sur la puce électronique d'Europa Clipper, ce qui témoigne de l'extraordinaire intérêt du public pour l'exploration spatiale. De plus, le vaisseau spatial transportera un poème intitulé « In Praise of Mystery : A Poem for Europa » de la poète lauréate américaine Ada Limon, rendant hommage à la nature énigmatique de nos origines liquides.

Le lancement d'Europa Clipper est prévu pour octobre de l'année prochaine, marquant le début de son voyage qui le mènera au-delà de Mars et de la Terre avant d'atteindre Jupiter. La sonde prévoit de passer plusieurs années à observer Europe, explorant à la fois ses faces opposées à Jupiter et ses faces éloignées. En fin de compte, la mission d'Europa Clipper se terminera par un crash dramatique sur Ganymède, une autre lune de Jupiter.

Cet effort témoigne de l'engagement de la NASA à favoriser l'engagement et la curiosité du public à l'égard de l'univers. En permettant aux gens de laisser leur marque sur l'Europa Clipper, la NASA transforme ce qui serait autrement une sonde spatiale solitaire en un vaisseau cosmique représentant l'esprit collectif de l'exploration humaine.

Questions fréquentes

1. Comment puis-je participer à cette mission ?

Pour participer, visitez simplement europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ et ajoutez votre nom sur la puce électronique du vaisseau spatial avant le 31 décembre.

2. Y a-t-il une limite au nombre de noms pouvant être soumis ?

Non, il n'y a pas de limite. La NASA invite autant de noms que possible à figurer sur la puce électronique.

3. Vais-je recevoir une confirmation après avoir soumis mon nom ?

Bien que la NASA ne fournisse pas de confirmations individuelles, soyez assuré que votre nom sera inclus sur la puce électronique.

4. Quand l’Europa Clipper devrait-il arriver à Europa ?

Si tout se passe bien, le vaisseau spatial entrera sur l’orbite de Jupiter environ cinq ans après sa date de lancement.

5. Qu'arrivera-t-il à l'Europa Clipper une fois sa mission terminée ?

Le vaisseau spatial devrait s'écraser sur Ganymède, une autre lune de Jupiter.