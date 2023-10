La NASA recherche des modèles de congélateur lunaire pour stocker en toute sécurité des échantillons de lune

La NASA demande des conceptions pour un « congélateur lunaire » capable de stocker en toute sécurité les matériaux acquis lors des missions Artemis prévues. L’objectif principal du congélateur sera de transporter des échantillons scientifiques et géologiques de la Lune vers la Terre. Cependant, il pourrait également être utilisé pour stocker et transporter des échantillons biologiques/physiologiques humains collectés lors des missions.

Le congélateur lunaire devrait être prêt d’ici fin 2027 et sera lancé à bord de la mission Artemis 5. Pour garantir la transportabilité, le congélateur doit être capable de résister aux forces physiques rencontrées lors du lancement et de l'atterrissage, telles que les vibrations et les chocs. Il devrait également être compatible avec divers véhicules et installations que les futurs astronautes d'Artemis utiliseront, notamment le rover lunaire, les habitats lunaires, le module d'équipage Orion, le système d'atterrissage humain et l'avant-poste lunaire Gateway.

L'intérieur froid du congélateur lunaire doit avoir un volume total d'au moins 10x10x26 pouces (25x25x66 centimètres) et l'ensemble du système doit peser moins de 121 livres (55 kilogrammes). Les échantillons stockés à l’intérieur doivent pouvoir maintenir une température de moins 121 Fahrenheit (moins 85 Celsius) pendant au moins 30 jours.

Le congélateur devrait inclure un écran embarqué pour la surveillance et le contrôle, ainsi qu'une connectivité Internet sans fil et filaire pour la télémétrie afin de communiquer avec les véhicules Artemis et les stations au sol sur Terre. De plus, il devrait être capable d’enregistrer des données sur sa température, son état de santé général et l’activité de la porte.

Artemis 5, la troisième mission du programme Artemis, devrait être la première mission du congélateur lunaire. Le programme Artemis vise à ramener les humains sur la Lune, Artemis 3 étant prévu pour 2025. Artemis 4 et Artemis 5 devraient être lancés respectivement en 2028 et 2029.

Sources : NASA, SAM.gov