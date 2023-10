La NASA dévoile des images et des analyses de l'échantillon de l'astéroïde Bennu

La NASA a présenté les premières images et l'analyse scientifique préliminaire du plus grand échantillon jamais collecté sur l'astéroïde Bennu. La mission OSIRIS-REx a réussi à collecter des échantillons de roche et de poussière de Bennu en 2020, et la capsule contenant les échantillons a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah il y a un peu plus de deux semaines.

Le choix de Bennu comme cible d'échantillonnage était basé sur son abondance de composés organiques et son orbite, qui croise l'orbite terrestre, simplifiant la mission par rapport à l'atteinte de la ceinture d'astéroïdes. Les chercheurs de la NASA sont optimistes quant à la découverte de « particules bonus » dans l’échantillon, telles que la poussière noire et les débris observés sur le collecteur d’échantillons.

Au cours du processus de collecte, un volet destiné à fermer hermétiquement le collecteur d'échantillons s'est ouvert avec un morceau de roche, entraînant la perte d'un matériau plus fin. Cependant, l’excédent de matériel collecté à Bennu est considéré comme un résultat positif. Selon Christopher Snead, responsable adjoint de la conservation d'OSIRIS-REx, la grande quantité de matériel collecté est « vraiment spectaculaire ».

Les données collectées par le vaisseau spatial ont également révélé que les particules à la surface de Bennu étaient lâchement tassées, ressemblant à un trou de billes en plastique. Cette découverte fournit des informations précieuses sur la composition de l’astéroïde et pourrait être utile dans le développement de stratégies visant à détourner sa trajectoire si nécessaire à l’avenir.

Bien que les chances que Bennu entre en collision avec la Terre soient actuellement faibles, la NASA estime que ces chances augmenteront à environ 1 sur 1750 2100 entre le milieu des années 2300 et l'année XNUMX. Par conséquent, une meilleure compréhension de la composition de Bennu est cruciale pour tout effort d'atténuation potentiel.

Sources : NASA