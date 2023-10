La NASA découvre de l'eau et du carbone dans un échantillon d'astéroïde

By

La NASA a réalisé une avancée significative dans son étude d’un échantillon d’astéroïde récemment atterri sur Terre. L’agence spatiale a identifié deux composants cruciaux dans les morceaux d’astéroïdes noirs collectés sur l’ancien astéroïde Bennu : l’eau et le carbone. Cette découverte constitue le plus grand échantillon d’astéroïde riche en carbone jamais rapporté sur notre planète.

Lors du dévoilement de l'échantillon au Johnson Space Center de Houston, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a exprimé son enthousiasme face aux découvertes. Le carbone, vital pour toute vie sur Terre, représentait près de 5 % du poids total de l’échantillon. Il existait sous forme organique et minérale. De plus, il a été constaté que l’eau était enfermée dans la structure cristalline des minéraux argileux.

Les scientifiques pensent que la présence d’astéroïdes porteurs d’eau qui sont entrés en collision avec la Terre il y a des milliards d’années est responsable de l’existence des océans, des lacs et des rivières sur notre planète. Le carbone, quant à lui, joue un rôle crucial dans la formation de protéines, d’enzymes et de composants génétiques comme l’ADN et l’ARN.

La découverte a été faite grâce à une analyse préliminaire utilisant la microscopie électronique à balayage, la tomodensitométrie aux rayons X et d'autres techniques. Cette collecte réussie d’un échantillon d’astéroïde constitue une étape importante pour la NASA, car il s’agit de la première mission américaine à récupérer un échantillon d’un astéroïde.

L’astéroïde Bennu, du nom d’une ancienne divinité égyptienne, est considéré comme un « artefact primordial préservé dans le vide de l’espace ». Son orbite croise celle de la Terre, ce qui en fait une cible d'étude pratique. L’échantillon, pesant environ 250 grammes, dépasse de loin la quantité renvoyée par les précédentes missions japonaises sur les astéroïdes.

La NASA prévoit de conserver au moins 70 % de l'échantillon au Johnson Space Center pour un examen futur, poursuivant ainsi la tradition commencée à l'époque d'Apollo avec les roches lunaires.

Dans l’ensemble, la dernière réalisation de la NASA fournit des informations précieuses sur la composition des astéroïdes et leur influence potentielle sur le développement de planètes habitables comme la Terre.

Sources:

– Bill Nelson, administrateur de la NASA, au Johnson Space Center de Houston

– Analyse de la NASA impliquant la microscopie électronique à balayage, la tomodensitométrie aux rayons X, etc.