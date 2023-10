La NASA révèle les résultats d'un échantillon d'astéroïde, y compris des minéraux aquifères

By

La NASA a récemment donné un aperçu du contenu d'une capsule scellée renvoyée sur Terre le mois dernier, contenant un échantillon de sol riche en carbone collecté à la surface d'un astéroïde. L'échantillon, qui a été collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx depuis l'astéroïde Bennu, a été dévoilé au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Il s’agit du plus gros échantillon d’astéroïde jamais renvoyé sur Terre pour analyse.

L’image initiale de l’échantillon a révélé un amas de petites roches, cailloux et poussières qui avaient été laissés dans la partie extérieure de l’ensemble de collecte d’échantillons. Les techniciens démontent actuellement le matériel pour accéder à la majeure partie du spécimen, un processus qui devrait prendre encore deux semaines. Cependant, les scientifiques n’ont pas perdu de temps pour examiner le matériau « bonus » avec des microscopes électroniques et des instruments à rayons X.

L'analyse a montré que l'échantillon contenait un matériau riche en carbone, représentant près de 5 % du poids de l'échantillon. De plus, des molécules d’eau ont été trouvées enfermées dans la structure cristallisée des fibres d’argile. Des minéraux de fer, révélateurs d'un environnement riche en eau, ont également été découverts. Ces découvertes pourraient conforter l’hypothèse selon laquelle les ingrédients primordiaux de la vie sur Terre provenaient d’objets célestes comme les astéroïdes et les comètes.

Bennu, l'astéroïde sur lequel l'échantillon a été collecté, est décrit comme un amas lâche de matériau rocheux maintenu ensemble par la gravité. Il fournit des informations précieuses sur les origines et le développement des planètes rocheuses comme la Terre. La capsule contenant l'échantillon a été initialement inspectée sur un site d'atterrissage dans l'Utah avant d'être transportée à Houston pour un examen plus approfondi.

Dans les mois à venir, l’échantillon sera distribué à de nombreux scientifiques de 60 laboratoires à travers le monde. Le poids estimé de l'échantillon à l'atterrissage était d'environ 250 grammes, dépassant l'exigence minimale des scientifiques de 60 grammes.

Cette réalisation de la NASA contribue à la compréhension croissante des astéroïdes et de leur importance dans la formation des premiers systèmes solaires. L'agence s'apprête à lancer une autre mission vers un astéroïde lointain appelé Psyché, qui serait les restes du noyau d'une protoplanète et le plus gros objet métallique du système solaire.

