Les terres à New York coulent et montent

Les scientifiques ont découvert que les terres de la ville de New York s'enfoncent et s'élèvent à des rythmes variables en raison d'une combinaison de facteurs humains et naturels. Les pratiques d’utilisation des terres et les vestiges des glaciers de la dernière période glaciaire sont les principales causes de ces changements d’altitude. Même si les changements peuvent sembler insignifiants – seulement quelques fractions de centimètres par an – ils peuvent avoir un impact sur le risque d’inondation local, notamment en ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer.

L'étude, publiée dans Science Advances, a été menée par une équipe de chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers. En utilisant une technique de télédétection appelée radar interférométrique à synthèse d'ouverture (InSAR), ils ont analysé le mouvement vertical du sol dans la zone métropolitaine de New York de 2016 à 2023.

Les chercheurs ont découvert que certaines zones de la ville s’enfonçaient d’environ 0.06 pouce par an, tandis que d’autres, comme certaines parties du Queens et de Brooklyn, connaissaient une légère augmentation. Ces changements sont largement influencés par les modifications passées apportées à la surface de la Terre, telles que la remise en état des terres et la construction de décharges, qui ont rendu le sol plus meuble et plus compressible sous les bâtiments.

De plus, ces changements d’altitude remontent à la dernière période glaciaire, lorsqu’une immense calotte glaciaire recouvrait la Nouvelle-Angleterre et le nord de l’État de New York. Les terres situées sous la ville de New York, qui ont été soulevées à l'extérieur de la calotte glaciaire, s'enfoncent maintenant lentement.

Les chercheurs ont également identifié des zones spécifiques présentant un affaissement plus important. Par exemple, la piste 13/31 de l'aéroport LaGuardia, dans le Queens, s'enfonce à un rythme d'environ 0.15 pouce par an. Ces résultats détaillés sont importants pour la cartographie et la planification des inondations, d’autant plus que le niveau de la mer continue d’augmenter en raison du changement climatique.

Sources : Science Advances, NASA, JPL, Rutgers University, Agence spatiale européenne