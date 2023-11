La NASA annonce le lancement de NASA+ : une nouvelle ère pour l'exploration spatiale

By

La NASA, la célèbre agence spatiale, se lance dans une nouvelle aventure passionnante avec le lancement de NASA+, un service de streaming vidéo révolutionnaire. Cette plateforme innovante est appelée à révolutionner la manière dont les gens s’engagent dans l’exploration et la découverte spatiales.

Faisant un pas en avant audacieux, la NASA présente NASA+ en tant que service de streaming gratuit qui ne nécessite aucun frais d'abonnement ni affiche de publicité. Destiné à tous les publics, y compris les familles, NASA+ promet une gamme de contenus captivants, adaptés aux familles et accessibles sur la plupart des principales plateformes.

Prévu pour être dévoilé le mardi 8 novembre, NASA+ représente une partie importante des efforts plus larges de l'agence pour améliorer sa présence en ligne. Parallèlement au service de streaming, la NASA réorganise son site Web et son application officiels pour offrir aux utilisateurs une expérience unifiée et de classe mondiale.

L’une des principales caractéristiques de NASA+ est sa couverture en direct, qui a toujours été saluée par la critique, ce qui a valu à l’agence un Emmy Award. Les téléspectateurs auront l'occasion de regarder des émissions en direct fascinantes et de se plonger dans des séries originales, toutes centrées sur les missions spatiales historiques et futures de la NASA.

Cette annonce arrive à un moment crucial pour la NASA, alors qu'elle s'apprête à renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Le programme Artemis lancera Artemis II, une mission qui fera le tour de la surface de la Lune avec un équipage de trois Américains. et un Canadien. Par la suite, Artemis III entrera dans l’histoire en faisant atterrir la première femme et première personne de couleur sur la surface lunaire.

Dans le cadre de l'engagement de la NASA en faveur de l'innovation, les astronautes testent actuellement une nouvelle caméra remarquable qui capturera les moments impressionnants d'un atterrissage sur la Lune en équipage. Les images et vidéos captivantes trouveront certainement leur place sur NASA+, ainsi que sur le site Web et l'application actualisés de l'agence.

Avec ce projet ambitieux, la NASA s'efforce d'inspirer l'humanité en rendant l'exploration spatiale plus accessible, découvrable et sécurisée. Le lancement prochain de NASA+ est une porte d’entrée vers une nouvelle ère d’exploration spatiale qui invite chacun à découvrir les merveilles de l’univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que NASA+ ?

NASA+ est un service de streaming vidéo gratuit lancé par la NASA. Il propose des spectacles captivants, des séries originales et d'autres contenus liés aux missions spatiales de la NASA.

2. Quand NASA+ sera-t-il disponible ?

NASA+ sera disponible à partir du mardi 8 novembre.

3. Combien coûte NASA+ ?

NASA+ est entièrement gratuit et ne nécessite aucun frais d'abonnement.

4. Puis-je accéder à NASA+ sur n’importe quel appareil ?

Oui, NASA+ est accessible sur la plupart des principales plates-formes, garantissant un large éventail de compatibilité pour les utilisateurs.

5. Qu’est-ce qui rend NASA+ unique ?

NASA+ se démarque en proposant un service de streaming familial dédié à l'exploration spatiale, sans publicité ni abonnement requis. Il présente la couverture en direct primée de la NASA et des séries de vidéos originales sur les missions spatiales passées, présentes et futures.