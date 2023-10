La NASA suit 5 astéroïdes s'approchant de la Terre : taille, vitesse et plus encore

La NASA a récemment fourni des données sur cinq astéroïdes qui s'approchent de la Terre. Voici ce que nous savons d'eux :

1. Astéroïde 2023 TD7 : Cet astéroïde, d'une taille comparable à celle d'une voiture à 17 pieds, se dirige vers un survol rapproché de la Terre le 14 octobre. Son approche la plus proche de la Terre est estimée à 171,000 36,315 kilomètres, soit plus près que la lune. Il se déplacera vers la Terre à une vitesse de XNUMX XNUMX kilomètres par heure.

2. Astéroïde 2023 TO4 : D'une taille similaire à celle d'un bus à 34 pieds, cet astéroïde devrait s'approcher de la Terre le 14 octobre. Son approche la plus proche est estimée à 712,000 60,443 kilomètres. Il se déplacera vers la Terre à une vitesse de XNUMX XNUMX kilomètres par heure.

Ces astéroïdes rappellent la vigilance constante requise pour surveiller les objets potentiellement dangereux dans l’espace. La NASA suit et étudie activement ces astéroïdes pour mieux comprendre leurs caractéristiques et les risques potentiels d'impact.

Il est important de noter que les tailles et vitesses mentionnées sont des valeurs approximatives basées sur les données disponibles. Les scientifiques de la NASA continuent d’affiner ces estimations à mesure qu’ils rassemblent des informations supplémentaires.

Le suivi et l’analyse des astéroïdes sont cruciaux à des fins de défense planétaire. Le programme d'observation des objets géocroiseurs de la NASA vise à identifier, suivre et caractériser les objets géocroiseurs (NEO) afin d'évaluer les risques d'impact potentiels qu'ils pourraient présenter pour notre planète.

En étudiant ces astéroïdes, les scientifiques peuvent mieux comprendre les origines et la composition de ces roches spatiales, ainsi que développer des stratégies pour d’éventuels futurs efforts d’atténuation. Comprendre la taille, la vitesse et la trajectoire de ces astéroïdes aide à déterminer les dangers potentiels qu'ils peuvent représenter pour la Terre et permet de meilleures stratégies de préparation et de réponse.

