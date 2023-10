La NASA dévoile le plus grand échantillon de sol d'astéroïde jamais restitué sur Terre

La NASA a dévoilé au public le plus grand échantillon de sol jamais ramené sur Terre depuis un astéroïde. L’échantillon a été collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx lors d’une mission vers l’astéroïde géocroiseur Bennu. Ce n’est que la troisième fois qu’un échantillon d’astéroïde est renvoyé sur Terre pour analyse, et c’est de loin le plus gros.

Bennu, comme les autres astéroïdes, est une relique du premier système solaire. Sa chimie et sa minéralogie sont restées relativement inchangées depuis sa formation, il y a environ 4.5 milliards d'années. Par conséquent, l’étude de cet échantillon peut fournir des informations précieuses sur les origines et le développement des planètes rocheuses, dont la Terre, et potentiellement sur l’évolution de la vie.

La capsule de retour contenant l'échantillon Bennu a été examinée dans un environnement contrôlé au polygone de test et d'entraînement de l'Utah avant d'être transportée au Johnson Space Center de Houston. Là, la cartouche intérieure de la capsule a été ouverte, permettant aux échantillons d'être distribués aux scientifiques des laboratoires du monde entier.

Le poids initial estimé de l'échantillon se situait entre 100 et 250 grammes (3.5 à 8.8 onces), mais la NASA devrait annoncer une mesure plus précise. L'agence confirmera également si l'objectif de collecter un échantillon vierge, exempt de contamination terrestre, a été atteint. De plus, des caractéristiques physiques telles que la densité, la couleur et la composition seront révélées.

De précédents échantillons d'astéroïdes renvoyés sur Terre ont déjà donné des résultats significatifs. Par exemple, des échantillons de l'astéroïde Ryugu, collectés par la mission japonaise Hayabusa2 en 2020, contenaient des composés organiques qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle des objets célestes ont ensemencé la Terre avec les éléments constitutifs de la vie.

La mission OSIRIS-REx a débuté en 2016 et est arrivée à Bennu en 2018. Après près de deux ans de orbite autour de l'astéroïde, le vaisseau spatial a réussi à collecter l'échantillon de sa surface en octobre 2020. Les plans futurs de la NASA incluent une mission vers un autre astéroïde appelé Psyché, qui On pense qu’il s’agit du noyau d’une protoplanète et du plus gros objet métallique du système solaire.

