La NASA révèle les premières images du plus gros échantillon d'astéroïde collecté dans l'espace

By

La NASA a dévoilé les premières images du plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté dans l'espace. L’échantillon a été collecté par la mission OSIRIS-REx sur l’astéroïde Bennu en 2020 et est revenu sur Terre il y a deux semaines. Les images, ainsi que l'analyse scientifique préliminaire, ont été présentées lors d'une conférence de presse diffusée en direct organisée par l'agence spatiale.

Contrairement aux missions précédentes, comme celle du Japon Hayabusa2, qui rapportait de plus petites quantités de matériaux, OSIRIS-REx a collecté un nombre impressionnant de 250 grammes (une demi-livre) de roches et de poussière. Cette quantité importante devrait fournir des informations inestimables sur la formation de notre système solaire et sur les origines de la vie elle-même.

Les scientifiques étaient particulièrement intéressés par l’échantillonnage du Bennu car ils pensaient qu’il contenait des composés organiques. Des astéroïdes similaires pourraient avoir livré ces éléments organiques sur Terre, jouant potentiellement un rôle dans l’émergence de la vie. L'orbite sécante de Bennu avec notre planète en a également fait une cible accessible pour la collecte d'échantillons.

Au cours du processus de collecte de l’échantillon, une partie du matériau le plus fin s’est échappé en raison de l’ouverture d’un rabat d’étanchéité. Cependant, ce « problème » inattendu a donné lieu à une découverte passionnante connue sous le nom de « particules bonus ». Ces particules, décrites comme de la poussière noire et des débris, ont été trouvées recouvrant le collecteur d'échantillons, fournissant ainsi aux chercheurs des matériaux supplémentaires à étudier.

Les données recueillies par le vaisseau spatial ont également révélé des informations intrigantes sur la composition de Bennu. Ses particules extérieures se sont révélées peu compactes, comparables à celles d’une fosse remplie de balles en plastique. Comprendre sa composition pourrait s'avérer utile pour déterminer des stratégies permettant de réorienter la trajectoire de Bennu si nécessaire afin d'éviter une potentielle collision avec la Terre à l'avenir.

Dans l’ensemble, les premières images et analyses de l’échantillon d’astéroïde collecté par la mission OSIRIS-REx marquent une étape importante pour percer les mystères de notre système solaire et faire la lumière sur les origines de la vie.

Sources : NASA