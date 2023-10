La NASA révèle les premières images du plus gros échantillon d'astéroïde collecté dans l'espace

La NASA a dévoilé les premières images du plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté dans l'espace. L'échantillon a été obtenu lors de la mission OSIRIS-REx, qui a collecté de la roche et de la poussière de l'astéroïde Bennu en 2020. La capsule contenant la précieuse cargaison est récemment revenue sur Terre et est actuellement analysée dans une salle blanche spécialisée du Johnson Space Center de la NASA à Houston. .

La conférence de presse diffusée en direct a présenté les photographies de l'échantillon d'astéroïde et a fourni une analyse scientifique préliminaire. Un aspect notable de la mission OSIRIS-REx est la quantité importante de matériaux collectés, pesant 250 grammes (une demi-livre). C'est bien plus que les 5.4 grammes récupérés par la mission japonaise Hayabusa2.

Bennu a été choisi comme cible de collecte d’échantillons car on pense qu’il est riche en composés organiques. Les scientifiques pensent que des astéroïdes comme Bennu pourraient avoir apporté des éléments organiques et de l'eau sur Terre lors de collisions anciennes il y a des milliards d'années. Un autre avantage de l'échantillonnage de Bennu est que son orbite croise celle de notre planète, ce qui rend le voyage aller-retour plus facile que d'atteindre des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

Au cours du processus de collecte d'échantillons, la sonde OSIRIS-REx a rencontré un problème mineur lorsqu'un morceau de roche a bloqué le rabat d'étanchéité ouvert, entraînant la fuite de matériaux fins. Cet événement inattendu a en fait été considéré comme positif par les chercheurs de la NASA, car il indique la présence de « particules bonus » sous la forme de poussière noire et de débris recouvrant le collecteur d’échantillons.

Une analyse plus approfondie de l’échantillon de Bennu pourrait fournir un aperçu des premiers jours de notre système solaire et potentiellement faire la lumière sur les origines de la vie elle-même. De plus, comprendre la composition de Bennu pourrait s'avérer utile pour développer des stratégies visant à l'éloigner de la trajectoire de la Terre si nécessaire. Alors que les chances que Bennu impacte la Terre sont relativement faibles jusqu'au milieu des années 2100, la NASA estime une probabilité plus élevée d'environ 1 sur 1,750 2300 entre cette date et l'année XNUMX.

La mission OSIRIS-REx marque une étape importante dans l’étude des astéroïdes et de leurs implications potentielles pour la vie et la défense planétaire.

Définitions:

– OSIRIS-REx : Origine, Interprétation Spectrale, Identification des Ressources, Sécurité, mission Regolith Explorer.

– Bennu : un astéroïde ciblé pour la collecte d’échantillons en raison de ses composés organiques réputés riches.

– Hayabusa2 : Une mission japonaise qui a réussi à rapporter des morceaux de cailloux spatiaux d’un astéroïde en 2010 et 2020.

Sources:

– Centre spatial Johnson de la NASA

– Mission japonaise Hayabusa2

- la NASA