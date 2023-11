Astrobotic de la NASA installe un autocollant distinctif sur l'atterrisseur lunaire Peregrine

By

La NASA, en collaboration avec Astrobotic Technologies, a récemment apposé l'autocollant emblématique des boulettes de viande de la NASA sur l'atterrisseur lunaire Peregrine. Cet événement marquant a eu lieu au centre d'opérations spatiales Astrotech, près du centre spatial Kennedy en Floride, signifiant une étape importante vers le premier vol robotique commercial vers la surface lunaire.

Astrobotic Technologies, responsable de la livraison des charges utiles de la NASA et des charges utiles commerciales sur la Lune, prévoit de lancer l'atterrisseur Peregrine sur la fusée Vulcan de la United Launch Alliance (ULA). Le décollage devrait avoir lieu depuis le complexe de lancement 41 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, et l'atterrisseur devrait atterrir sur la surface lunaire au début de 2024.

Ce développement important a incité la NASA à organiser une téléconférence médiatique « What's on Board », qui se tiendra le 29 novembre à 2 h HNE. La conférence vise à discuter des charges utiles scientifiques qui seront transportées lors de cette mission lunaire historique dans le cadre de l'initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA dans le cadre du programme Artemis.

Des représentants de la NASA et d'Astrobotic, notamment des responsables de haut rang et des responsables de programme, participeront à la réunion d'information. L'événement sera accessible au public via un flux audio sur le site officiel de la NASA.

Le Peregrine Mission One transportera diverses charges utiles scientifiques qui contribueront à la recherche lunaire. Ces charges utiles cibleront des domaines tels que l’exosphère lunaire, les propriétés thermiques du régolithe lunaire, l’abondance d’hydrogène dans le sol, les champs magnétiques et la surveillance de l’environnement radiatif. En collectant des données dans ces domaines, la NASA vise à élargir notre compréhension de la Lune et à faire progresser l’exploration humaine en vue de préparer les futures missions, notamment celles vers Mars.

Cette mission marque une étape importante dans l'engagement de la NASA à établir une cadence régulière de livraisons de charges utiles vers la Lune. Dans le cadre des contrats CLPS, la NASA travaille avec divers fournisseurs pour faciliter des expériences régulières, des tests technologiques et des démonstrations de capacités sur la surface lunaire. La valeur maximale cumulée de ces contrats est d’environ 2.6 milliards de dollars jusqu’en 2028.

Avec le programme Artemis, la NASA vise non seulement à explorer la Lune mais également à ouvrir la voie à de futures missions humaines, notamment vers Mars. En collaborant avec des partenaires commerciaux comme Astrobotic Technologies, la NASA repousse les limites de l'exploration spatiale et ouvre de nouvelles possibilités de découvertes scientifiques.

FAQ:

Q : Quel est le but de l’autocollant de boulettes de viande de la NASA ?

R : L'autocollant de boulettes de viande de la NASA sert de symbole distinctif représentant l'implication et la contribution de la NASA à une mission ou un projet particulier.

Q : Quand est prévu le lancement de l’atterrisseur Peregrine ?

R : L'atterrisseur Peregrine devrait être lancé au plus tôt le dimanche 24 décembre 2023 depuis le complexe de lancement 41 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Q : Quelles sont les charges utiles scientifiques qui seront transportées par Peregrine Mission One ?

R : Les charges utiles comprennent des enquêtes sur l'exosphère lunaire, les propriétés thermiques du régolithe lunaire, l'abondance d'hydrogène dans le sol, les champs magnétiques et la surveillance de l'environnement radiatif.

Q : Qu'est-ce que le programme Artemis ?

R : Le programme Artemis est une initiative de la NASA visant à ramener des humains sur la surface lunaire et à établir une présence durable sur la Lune, dans le but ultime de permettre des missions humaines sur Mars.

Q : Quelle est la valeur maximale cumulée des contrats CLPS ?

R : Les contrats CLPS ont une valeur maximale cumulée de 2.6 milliards de dollars jusqu'en 2028.

