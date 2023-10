La NASA va révéler les premières images du plus grand échantillon d'astéroïde jamais collecté

La NASA s'apprête à publier les premières images du plus grand échantillon d'astéroïde jamais collecté dans l'espace. L’échantillon a été collecté par la mission OSIRIS-REx sur l’astéroïde Bennu en 2020 et récemment revenu sur Terre. La capsule contenant l'échantillon a atterri dans le désert de l'Utah et est actuellement analysée dans une salle blanche spécialisée du Johnson Space Center de la NASA à Houston.

La conférence de presse diffusée en direct, prévue à 11h00, heure de l'Est, présentera des photographies et une analyse scientifique préliminaire de l'échantillon d'astéroïde. Cette mission marque la deuxième tentative réussie de la NASA de collecter et d'étudier des échantillons d'un astéroïde. La mission japonaise Hayabusa2 avait déjà réalisé cet exploit en 2010 et 2020, mais la quantité de matière collectée par OSIRIS-REx est nettement plus importante.

La sélection de Bennu comme cible de la mission était basée sur sa richesse présumée en composés organiques. Les scientifiques émettent l’hypothèse que des astéroïdes comme Bennu auraient pu apporter ces éléments organiques sur Terre avec de l’eau lors d’anciennes collisions il y a des milliards d’années. L'orbite sécante de Bennu avec la Terre en a fait une cible plus accessible pour la mission par rapport aux astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes.

L’analyse préliminaire de l’échantillon a révélé la présence de « particules bonus », notamment de la poussière noire et des débris qui recouvraient le collecteur d’échantillons. Cette découverte inattendue a fourni des informations précieuses aux scientifiques. L'emballage lâche des particules à la surface de Bennu, semblable à un trou de billes en plastique, a également été découvert grâce aux données recueillies par le vaisseau spatial.

En plus d'acquérir des connaissances scientifiques sur les débuts du système solaire et les origines potentielles de la vie, la compréhension de la composition de Bennu pourrait être cruciale pour les futurs efforts de déviation des astéroïdes. Alors que les chances que Bennu entre en collision avec la Terre sont faibles jusqu'au milieu des années 2100, la NASA indique que la probabilité augmente à environ 1 sur 1750 entre le milieu des années 2100 et l'an 2300.

Source: AFP