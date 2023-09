La NASA s'apprête à livrer le plus grand échantillon d'astéroïde jamais restitué sur Terre

By

La mission Osiris-Rex de la NASA devrait livrer le plus grand échantillon d'astéroïde jamais restitué sur Terre. Une capsule contenant environ 250 g de roches et de poussières collectées sur l'astéroïde Bennu devrait atterrir dimanche dans le désert de l'Utah. Cette mission historique marque la première fois que la NASA collecte un échantillon d’un astéroïde depuis 2020.

L'astéroïde Bennu est un vestige vieux de 4.5 milliards d'années de notre système solaire primitif. Les scientifiques pensent que l’étude de Bennu peut fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes. Cet astéroïde géocroiseur riche en carbone est considéré comme une capsule temporelle datant des débuts de l’histoire du système solaire.

L’échantillon collecté à Bennu devrait fournir des indices importants sur l’origine des matières organiques et de l’eau, qui sont des facteurs clés dans le développement de la vie sur Terre. Contrairement aux météorites qui tombent sur Terre et qui sont rapidement contaminées au contact de l’atmosphère, l’échantillon de Bennu offrira un aperçu préservé du passé.

L'échantillon sera distribué à un groupe de plus de 200 personnes provenant de 38 institutions dans le monde, dont des scientifiques de l'Université de Manchester et du Musée d'histoire naturelle. Ashley King du Musée d'histoire naturelle a exprimé son enthousiasme à l'idée d'étudier les échantillons, dont la composition pourrait être similaire à celle de la récente chute de météorite de Winchcombe, mais en grande partie non contaminés par l'environnement terrestre.

Le Dr Sarah Crowther de l'Université de Manchester a souligné l'importance des missions de retour d'échantillons comme Osiris-Rex. Elle a expliqué que la nature intacte des échantillons renvoyés permet de conserver des informations importantes sur leur composition et leur histoire, fournissant ainsi des informations précieuses sur l'histoire du système solaire.

Osiris-Rex a été lancé en septembre 2016 et est arrivé à Bennu en décembre 2018. Après deux ans de cartographie de l'astéroïde, il a collecté un échantillon de la surface en octobre 2020. La composition des astéroïdes comme Bennu est cruciale pour comprendre la formation des planètes et la origines des ingrédients essentiels au développement de la vie sur Terre.

En résumé, la livraison par la NASA du plus gros échantillon d'astéroïde jamais restitué sur Terre marque une étape importante dans l'exploration spatiale. L’échantillon a le potentiel de révéler des informations précieuses sur la formation de notre planète et la possibilité de vie au-delà de la Terre.

Définitions:

– Osiris-Rex : La mission de la NASA qui a collecté un échantillon de l'astéroïde Bennu.

– Astéroïde Bennu : Un astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années qui sert de capsule temporelle du premier système solaire.

– Vierge : Dans un état pur et préservé.

Sources:

– Article original : [Source]

– Mission Osiris-Rex : Site de la NASA

– Université de Manchester : Site Internet de l’Université de Manchester

– Muséum d’Histoire Naturelle : Site Internet du Muséum d’Histoire Naturelle