La NASA se prépare à lancer une sonde pour explorer l'astéroïde massif 16 Psyché, qui a à peu près la taille de Chypre. Cette mission tant attendue a récemment été reportée au 12 octobre. Psyché est un astéroïde de type M, considéré comme le noyau d'une protoplanète, d'un diamètre d'environ 227 kilomètres.

Contrairement à la plupart des autres astéroïdes de notre système solaire, Psyché se distingue par sa taille immense. Il exerce des perturbations gravitationnelles observables sur les astéroïdes proches, permettant aux scientifiques d'estimer sa masse et sa composition. En mesurant la luminosité de l’astéroïde, ils peuvent évaluer la quantité de lumière qu’il réfléchit, mettant ainsi en lumière sa composition minérale.

On pense que Psyché est incroyablement riche en métaux, en particulier en nickel et en fer, ce qui amène les experts à estimer sa valeur à environ 10,000 XNUMX quadrillions de dollars. Ce chiffre astronomique dépasse la valeur nette d’Elon Musk, la personne la plus riche de la planète, et vaut plus que la somme totale d’argent de notre planète. Cependant, il est essentiel de considérer le coût d’atteinte de l’astéroïde avant de déterminer sa rentabilité réelle.

Selon le site de classement de la valeur des astéroïdes Asterank, en tenant compte des dépenses, Psyché est estimé à environ 27.67 milliards de dollars. Bien que l'estimation de 10,000 XNUMX quadrillions de dollars soit sujette à débat, la mission Psyché de la NASA vise à fournir une évaluation plus précise.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exploitation minière des astéroïdes, la mission de la NASA vise à explorer l'importance de Psyché en tant qu'astéroïde de type M et ses implications pour la formation des planètes et des astéroïdes. Cette entreprise contribuera à percer les mystères entourant l’histoire et la composition de ces corps célestes.

Se rendre à Psyché n’est pas une tâche facile car elle est située dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, à une distance importante de la Terre. La mission est confrontée à des défis liés aux logiciels de vol et aux vérifications des propulseurs, garantissant que la trajectoire du vaisseau spatial reste sur la bonne voie. La sonde devrait être lancée sur une fusée SpaceX Falcon Heavy, marquant le tout premier lancement interplanétaire de ce type de fusée.

Alors que la date de lancement est fixée au 12 octobre, la fenêtre s'étend jusqu'au 25 octobre, donnant à la NASA l'opportunité de se lancer dans ce voyage révolutionnaire pour explorer et étudier le monde métallique de Psyché.

Définitions:

– Astéroïde de type M : type d’astéroïde classé par sa composition métallique, principalement constituée de nickel et de fer.

– Perturbations : perturbations ou déviations observables provoquées par l'influence gravitationnelle d'un corps céleste sur un autre.

– Proto-planète : Un objet céleste aux premiers stades de formation, qui aurait pu éventuellement évoluer vers une planète à part entière.

