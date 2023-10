La NASA et SpaceX fixent la date de lancement de la mission Psyché en octobre

By

La NASA et SpaceX ont annoncé que la mission Psyché devrait être lancée le 12 octobre depuis le Kennedy Space Center en Floride. La mission sera réalisée dans l'espace à bord d'une fusée Falcon Heavy. L’objectif principal de la mission est de mener une étude approfondie de l’astéroïde unique riche en métaux connu sous le nom de Psyché, situé entre Mars et Jupiter.

Après le décollage, le vaisseau spatial Psyché entreprendra un voyage de six ans utilisant la propulsion électrique solaire pour atteindre l'astéroïde en 2029. Une fois arrivé à destination, le vaisseau spatial passera 26 mois à étudier et analyser l'astéroïde Psyché. Les tâches de la mission comprennent la capture d'images, la cartographie de la surface de l'astéroïde, la collecte de données pour évaluer sa composition chimique et la conduite de recherches pour comprendre le processus de formation des planètes.

Les origines de l'astéroïde Psyché restent un mystère pour les scientifiques, ce qui rend cette mission cruciale pour découvrir ses secrets. Les scientifiques pensent que l’astéroïde pourrait faire partie de l’intérieur riche en métaux d’un planétésimal ou appartenir à une catégorie d’objets célestes qui n’ont jamais été observés auparavant. La mission vise à fournir un aperçu de la façon dont les planètes rocheuses comme la Terre se sont formées, de ce qui constitue le noyau de la Terre et de la manière dont les noyaux d'autres planètes rocheuses ont vu le jour.

De plus, le vaisseau spatial Psyché effectuera la démonstration de la technologie Deep Space Optical Communications (DSOC), une entreprise révolutionnaire visant à tester les communications optiques à large bande passante dans l'espace. Ce système sera utilisé pour envoyer et recevoir des données ainsi que pour mener des recherches scientifiques sur la gravité afin de déterminer la rotation, l'oscillation, la masse et le champ de gravité de l'astéroïde.

On pense que l’astéroïde géant Psyché est une roche en forme de pomme de terre composée principalement de métal. Avec des dimensions d'environ 144 milles de longueur et 140 milles de largeur, sa véritable apparence ne sera révélée que lorsque la mission Psyché fournira une vue rapprochée.

