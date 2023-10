Mission Psyché de la NASA : explorer un mystérieux astéroïde

La NASA s'apprête à se lancer dans une mission scientifique sans précédent avec sa sonde spatiale Psyché. La mission, nommée d'après l'astéroïde qu'elle cherche à explorer, sera la première fois que la NASA lancera une mission scientifique sur une fusée SpaceX Falcon Heavy. Psyché vise à parcourir 2.2 milliards de kilomètres en six ans pour atteindre l'astéroïde Psyché, qui orbite autour du soleil entre Mars et Jupiter.

Psyché, découverte en 1852 et nommée d'après la déesse grecque de l'âme, est située environ trois fois plus loin du Soleil que la Terre. Les scientifiques pensent que l’étude de cet astéroïde pourrait fournir des informations précieuses sur le noyau de la Terre, ainsi que sur celui d’autres planètes telluriques.

On pense que l’astéroïde est potentiellement un noyau partiellement exposé composé de nickel-fer. Il pourrait s’agir des restes fragmentés d’une ancienne planète qui n’a pas réussi à se former complètement. En étudiant Psyché, les scientifiques espèrent acquérir une compréhension plus approfondie de la composition et de la structure des noyaux planétaires, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour notre compréhension de l'évolution et de la formation des planètes rocheuses.

En se lançant dans cette mission, la NASA entend repousser les limites de nos connaissances sur les origines et le fonctionnement interne des corps célestes. Cette entreprise représente une avancée significative dans notre quête pour percer les mystères de l’univers.

Définitions:

Astéroïde – un petit corps rocheux qui orbite autour du soleil

Planètes terrestres – planètes principalement composées de roches silicatées ou de métaux

Noyau – la partie centrale et la plus dense d'une planète ou d'un autre corps céleste