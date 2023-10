La NASA s'apprête à lancer une mission sur l'astéroïde riche en métaux Psyché

La NASA se prépare à lancer une mission très attendue vers l'astéroïde Psyché. Le lancement est prévu jeudi matin au Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride.

La mission vers Psyché est en préparation depuis des années et a connu un retard d'un an. L’astéroïde présente un intérêt particulier pour les scientifiques car on pense qu’il est riche en métaux, notamment en fer et en nickel. En étudiant Psyché de près, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation et la composition du noyau terrestre.

Le vaisseau spatial qui sera utilisé pour cette mission s’appelle le vaisseau spatial Psyché. Il est équipé d'une suite d'instruments scientifiques qui lui permettront de recueillir des données sur la surface et la composition de l'astéroïde.

Le lancement par la NASA de la mission Psyché marque une nouvelle étape dans l'exploration de notre système solaire. En étudiant des astéroïdes comme Psyché, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur les débuts de l’histoire de notre système solaire et potentiellement mieux comprendre les origines de la vie sur Terre.

Cette mission fait partie de l'objectif plus large de la NASA consistant à étudier les astéroïdes et autres corps célestes afin de mieux comprendre la formation et l'évolution de notre système solaire. Grâce à ces efforts scientifiques, nous pouvons élargir notre connaissance de l’univers et de la place que nous y occupons.

