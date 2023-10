L'astronaute de la NASA Frank Rubio revient sur Terre après un vol spatial record

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est revenu sur Terre après avoir effectué le plus long vol spatial réalisé par un astronaute américain. Rubio a passé un total de 371 jours dans l'espace en tant que membre des expéditions 68-69 à bord de la Station spatiale internationale. Sa mission prolongée a fourni des informations précieuses sur les effets des vols spatiaux de longue durée sur les astronautes, en particulier alors que la NASA se prépare pour de futures missions sur la Lune et sur Mars.

L'exploit historique de Rubio sera célébré par une conférence de presse au Johnson Space Center de Houston le 13 octobre. L'événement sera diffusé en direct sur NASA Television, l'application et le site Web de l'agence. Les membres des médias intéressés à assister en personne ou virtuellement sont encouragés à contacter la salle de rédaction de la NASA Johnson pour plus d'informations.

Au cours de sa mission, Rubio a effectué plus de 5,936 157 orbites autour de la Terre et parcouru plus de 328 millions de kilomètres, ce qui équivaut à XNUMX voyages aller-retour vers la Lune. Il a été témoin de l'arrivée et du départ de nombreux vaisseaux spatiaux, tant en mission avec équipage que cargo. Rubio a participé activement à diverses activités scientifiques, menant des recherches sur la santé humaine, les techniques de croissance des plantes et commandant des robots autonomes depuis l'espace.

La mission Rubio marque une étape importante dans l'exploration spatiale de la NASA. Des missions prolongées comme la sienne fournissent des données cruciales pour comprendre les effets physiques et psychologiques de la vie en microgravité pendant de longues périodes. Ces connaissances seront essentielles alors que la NASA se lance dans des missions ambitieuses sur la Lune avec le programme Artemis et se prépare à une éventuelle exploration humaine de Mars.

