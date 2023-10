La NASA va dévoiler le plus grand échantillon de sol d'astéroïde jamais réalisé

By

La NASA est sur le point de révéler les résultats du plus grand échantillon de sol jamais collecté sur un astéroïde. Le matériel, collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx depuis l'astéroïde géocroiseur Bennu il y a trois ans, sera présenté au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Cet échantillon est important car il ne s’agit que du troisième échantillon d’astéroïde jamais renvoyé sur Terre pour analyse, et c’est le plus gros à ce jour.

Bennu, une relique du premier système solaire, détient des informations précieuses sur les origines et l'évolution des planètes rocheuses comme la Terre. Sa chimie et sa minéralogie restent inchangées depuis sa formation il y a 4.5 milliards d'années. En étudiant la composition de l'astéroïde, les scientifiques espèrent mieux comprendre le développement de la vie.

La capsule OSIRIS-REx et son contenu ont été examinés dans une salle blanche du polygone de test et d'entraînement de l'Utah avant d'être transportés au Johnson Space Center. Là, la cartouche intérieure a été ouverte et les échantillons ont été divisés en spécimens plus petits devant être distribués à 200 scientifiques dans 60 laboratoires à travers le monde.

Le Pacific Centre for Isotopic and Geochemical Research de l'Université de la Colombie-Britannique fait partie des institutions qui s'attendent à recevoir une partie de l'échantillon de Bennu d'ici la fin novembre. L'estimation initiale du poids de l'échantillon était d'environ 100 à 250 grammes, mais la NASA devrait prochainement fournir une mesure plus précise.

En plus du poids de l'échantillon, la NASA devrait annoncer si elle a réussi à atteindre son objectif de collecter un échantillon vierge de toute contamination terrestre. Les résultats révélés comprendront également des détails sur les caractéristiques physiques de l’échantillon, telles que sa densité, sa couleur et sa forme.

Des missions précédentes d'échantillonnage d'astéroïdes, comme la mission japonaise Hayabusa2, ont montré que ces objets célestes contiennent des composés organiques. Ces découvertes soutiennent la théorie selon laquelle la Terre primitive a été ensemencée avec les ingrédients nécessaires à la vie grâce au bombardement de comètes, d'astéroïdes et de météorites.

Bien que Bennu mesure environ 500 mètres de diamètre et soit composé d’un ensemble de roches lâches, il est considérablement plus petit que l’astéroïde qui a conduit à l’extinction des dinosaures. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, lancé en 2016, est arrivé à Bennu en 2018 et a collecté avec succès les matériaux de surface en octobre 2020.

Les projets futurs de la NASA incluent le lancement jeudi d'une autre mission vers le lointain astéroïde Psyché, connu pour sa riche teneur en métaux.

Source : NASA, Université de la Colombie-Britannique