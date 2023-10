La NASA étend sa mission New Horizons pour explorer les objets de la ceinture de Kuiper

La mission New Horizons de la NASA, qui visait à explorer Pluton en 2006, a bénéficié d'une prolongation de cinq ans. La mission devait initialement se terminer en 2024, mais se poursuivra désormais jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper, où résident les comètes. Cette extension permet de poursuivre de nouveaux objectifs pour la mission.

À partir de 2025, New Horizons se concentrera sur l’exploration d’objets situés dans la ceinture de Kuiper. La mission collectera des données héliophysiques tout en opérant dans un mode étendu et de faible activité. Les scientifiques visent à identifier et étudier les objets de la ceinture de Kuiper. Si une cible appropriée est trouvée, un survol rapproché peut être possible.

Nicola Fox, administratrice associée de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a souligné l'importance de la mission prolongée : « La mission New Horizons occupe une position unique dans notre système solaire pour répondre à des questions importantes sur notre héliosphère et offrir des opportunités extraordinaires pour la science multidisciplinaire à la NASA et au communauté scientifique."

Les responsabilités de la mission seront transférées aux divisions héliophysique et planétaire de la NASA. Une cible spécifique d’intérêt est Arrokoth, un objet de la ceinture de Kuiper composé de corps glacés. Le survol d'Arrokoth par le vaisseau spatial, qui mesure environ 34 kilomètres de large, fournira des données précieuses sur l'objet.

La mission étendue New Horizons sera gérée conjointement par les divisions des sciences planétaires et de l'héliophysique de la NASA. Alan Stern, planétologue, a exprimé sa gratitude pour la prolongation de la mission et le soutien reçu : « Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus pour que la NASA continue l'exploration de la ceinture de Kuiper avec son vaisseau spatial New Horizons – Vous l'avez fait !

