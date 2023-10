La mission New Horizons : explorer Pluton et au-delà

La sonde spatiale New Horizons, lancée en janvier 2006, est entrée dans l'histoire en tant que première mission interplanétaire dédiée à observer Pluton et sa lune Charon depuis son orbite. Ses observations révolutionnaires ont révélé que Pluton est géologiquement actif, contredisant la définition d'une planète par l'Union astronomique internationale (UAI), qui avait rétrogradé Pluton de son statut planétaire.

Après avoir exécuté une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de Jupiter en 2007, New Horizons a finalement atteint sa destination, Pluton, en 2015. Après ses observations réussies de Pluton, le vaisseau spatial a poursuivi son voyage pour étudier l'objet de la ceinture de Kuiper (KBO) Arrokoth, fournissant ainsi des informations précieuses sur les premiers stades de notre système solaire.

New Horizons dispose encore de suffisamment de carburant pour fonctionner au moins jusqu'en 2030, et il devrait quitter la ceinture de Kuiper entre 2028 et 2029. Cependant, les scientifiques prévoient de mettre le vaisseau spatial dans un mode d'exploitation prolongé à faible activité après 2025. Cela permettra New Horizons pour collecter des données héliophysiques importantes depuis son point d'observation unique, alors que le vaisseau spatial découvre des cieux incroyablement sombres qui lui permettent de mesurer l'obscurité de l'espace lui-même.

La NASA a pris la décision de prolonger les opérations de New Horizons jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper. Cette décision était basée sur le potentiel de la mission à répondre à des questions importantes sur notre héliosphère et à offrir des opportunités sans précédent pour la recherche scientifique multidisciplinaire. Nicola Fox, administratrice associée à la direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré que la mission New Horizons occupe une position unique qui continuera à apporter des informations précieuses à la communauté scientifique.

Alors que les scientifiques anticipent de futures découvertes au-delà de la ceinture de Kuiper, ils recherchent activement un candidat approprié pour un autre survol dans cette région. New Horizons a ouvert la voie à une exploration plus approfondie et continue d’être un atout essentiel dans notre quête pour comprendre les mystères de notre système solaire.

