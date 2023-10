La mission New Horizons : explorer Pluton et au-delà

By

La sonde New Horizons, lancée en 2006, s'est lancée dans une mission interplanétaire historique pour observer Pluton et sa lune Charon. Ses découvertes remettent en question la définition d’une planète établie par l’Union astronomique internationale, car elles révèlent que Pluton est géologiquement active.

En 2015, New Horizons a atteint sa destination après avoir exécuté une manœuvre d’assistance gravitationnelle autour de Jupiter. Il a fourni des informations révolutionnaires sur la nature de Pluton et de sa lune. Suite à cela, le vaisseau spatial a étudié Arrokoth, un objet de la ceinture de Kuiper qui offre un aperçu des premières étapes de la formation de notre système solaire.

Avec suffisamment de carburant pour durer au moins jusqu'en 2030, New Horizons devrait quitter la ceinture de Kuiper d'ici 2028 ou 2029. Après 2025, les scientifiques prévoient de faire passer le vaisseau spatial en mode de faible activité prolongé. Cela permettra à New Horizons de collecter de précieuses données héliophysiques depuis son point d’observation unique dans les confins sombres de l’espace.

L'administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, Nicola Fox, a souligné l'importance de cette mission. Elle a déclaré : « La mission New Horizons occupe une position unique dans notre système solaire pour répondre à des questions importantes sur notre héliosphère et offrir des opportunités extraordinaires de science multidisciplinaire à la NASA et à la communauté scientifique. »

Le voyage du vaisseau spatial à travers la ceinture de Kuiper a enrichi notre compréhension des régions extérieures du système solaire. La NASA continue de rechercher des candidats potentiels pour de futurs survols dans cette région.

La mission New Horizons témoigne de la curiosité humaine et de l’exploration scientifique. Il a ouvert de nouvelles frontières et élargi notre connaissance de notre voisinage cosmique.

Sources : NASA

Définitions:

Manœuvre d’assistance gravitationnelle : Technique utilisée par les vaisseaux spatiaux pour augmenter ou diminuer leur vitesse et modifier la trajectoire de leur orbite en utilisant le champ gravitationnel d'un corps céleste.

Ceinture de Kuiper : Une région du système solaire au-delà de Neptune, constituée de petits objets glacés considérés comme des vestiges de la formation initiale du système solaire.

Héliophysique : L'étude du Soleil et de ses effets sur l'environnement spatial, y compris les interactions entre le vent solaire, les champs magnétiques et les rayons cosmiques.

Sources:

- la NASA