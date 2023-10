La NASA étend les opérations du vaisseau spatial New Horizons pour la science multidisciplinaire

By

La NASA a annoncé la prolongation des opérations de son vaisseau spatial New Horizons jusqu'à la fin de cette décennie. Le vaisseau spatial, actuellement approuvé pour des opérations jusqu'à la fin de l'exercice 2024, poursuivra sa mission jusqu'à sa sortie de la ceinture de Kuiper, prévue vers la fin de la décennie. Cette extension permettra de collecter des données héliophysiques alors que le vaisseau spatial quitte le système solaire.

La mission prolongée ouvre également la possibilité d'un autre survol d'objet de la ceinture de Kuiper, comme le survol réussi d'Arrokoth en 2019. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun objet identifié à portée, le vaisseau spatial pourrait potentiellement effectuer un survol rapproché à l'avenir si un tel objet est découvert. .

Cette décision intervient après que le projet initial de transférer la mission New Horizons à la division héliophysique de la NASA se soit heurté à l'opposition du chercheur principal de la mission, Alan Stern. Stern a fait valoir que cette décision empêcherait la poursuite des travaux en science planétaire par l'équipe de mission d'origine. La nouvelle mission étendue sera désormais gérée conjointement par les divisions d'héliophysique et de sciences planétaires de la NASA, principalement financées par les sciences planétaires.

L'extension de la mission New Horizons permet de poursuivre l'exploration de la ceinture de Kuiper et de l'héliosphère externe, deux domaines scientifiques importants dans lesquels la NASA est pionnière. La position unique du vaisseau spatial dans le système solaire offre des opportunités scientifiques multidisciplinaires et peut aider à répondre à des questions importantes sur l'héliosphère.

Cependant, l’impact budgétaire de la mission prolongée devra être évalué, car cela pourrait affecter le financement de la recherche et de l’analyse d’autres missions planétaires. Les projets futurs pourraient être affectés en raison de l’allocation de ressources à la mission New Horizons.

Dans l'ensemble, la décision de la NASA d'étendre les opérations du vaisseau spatial New Horizons garantit la poursuite de l'exploration scientifique et le potentiel de nouvelles découvertes dans les régions périphériques de notre système solaire.

