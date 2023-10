La NASA effectuera une démonstration de laser spatial sur la Station spatiale internationale

La NASA s'apprête à réaliser une démonstration technologique révolutionnaire de lasers spatiaux sur la Station spatiale internationale (ISS). La démonstration vise à tester la faisabilité de l’utilisation de la technologie laser pour transmettre des téraoctets de données provenant de missions scientifiques et d’exploration spatiales vers la Terre. Il s'agira du premier relais de communications laser bidirectionnel de bout en bout de la NASA, permettant à l'agence spatiale d'intégrer les communications laser dans ses réseaux de communications spatiales existants.

La démonstration technologique consiste à équiper l'ISS d'un module appelé ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Le module ILLUMA-T comprend un télescope et un cardan à deux axes, qui lui permettent de suivre le satellite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) en orbite géosynchrone. Le module optique, de la taille approximative d'un micro-ondes, fait partie d'une unité comparable à un réfrigérateur standard.

La démonstration impliquera l'envoi de données de l'ISS vers le satellite LCRD à un débit de 1.2 Gbps. Le satellite LCRD relayera ensuite les données vers des stations optiques au sol en Californie ou à Hawaï. À partir de là, les données seront transmises au centre d'opérations de mission LCRD au Nouveau-Mexique, puis transmises à l'équipe des opérations au sol d'ILLUMA-T au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland.

Les ingénieurs de Goddard évalueront l'exactitude et la qualité des données transmises via ce processus de relais de bout en bout. Le succès de la démonstration pourrait conduire à l'intégration d'ILLUMA-T dans l'ISS, augmentant ainsi considérablement la capacité de transmission de données du laboratoire en orbite.

Les communications actuelles avec l'ISS reposent sur le réseau TDRS (Tracking and Data Relay Satellite), qui utilise des signaux radio pour la transmission des données. Cependant, l’utilisation de lasers spatiaux pourrait offrir des taux de transfert de données plus élevés et des communications améliorées pour les futures missions spatiales.

QFP

1. Quel est le but de la démonstration de laser spatial de la NASA sur la Station spatiale internationale ?

La NASA vise à tester l’utilisation de la technologie laser pour transmettre vers la Terre de grands volumes de données provenant de missions scientifiques et d’exploration spatiales.

2. Qu'est-ce qu'ILLUMA-T ?

ILLUMA-T signifie Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Il s'agit d'un module installé sur la Station spatiale internationale pour la démonstration spatiale du laser.

3. Comment se déroulera le processus de transmission des données ?

Le module ILLUMA-T de l'ISS transmettra des données au satellite de démonstration de relais de communications laser (LCRD). Le satellite LCRD relayera ensuite les données vers des stations optiques au sol, qui les enverront au centre d'opérations de mission LCRD et finalement à l'équipe des opérations au sol d'ILLUMA-T.

4. Quelle est la signification de cette démonstration ?

En cas de succès, l'intégration d'ILLUMA-T dans l'ISS pourrait augmenter considérablement le volume de données pouvant être transmises vers et depuis la station spatiale, améliorant ainsi les capacités de communication pour les futures missions spatiales.

5. Comment la communication laser se compare-t-elle aux systèmes de communication radio existants ?

La communication laser a le potentiel d’offrir des taux de transfert de données plus élevés et des communications améliorées par rapport aux systèmes radio. Cela pourrait révolutionner les communications spatiales et permettre une transmission de données plus rapide et plus efficace à partir des missions spatiales.

(Sources : NASA, Space.com)