La NASA forme une équipe d'intervention pour répondre aux préoccupations concernant la mission de retour d'échantillons sur Mars

La NASA a mis en place une équipe d'intervention à la suite d'un examen indépendant des plans de l'agence pour sa mission Mars Sample Return. La mission, menée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), vise à récupérer des échantillons de la planète rouge et marque plusieurs premières, dont le premier lancement depuis une autre planète et le premier rendez-vous en orbite autour d'une autre planète.

Le rapport du comité d'examen, soumis plus tôt ce mois-ci, a souligné les objectifs scientifiques importants de la mission, mais a également soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels problèmes budgétaires. Le rapport comprenait 20 observations et 59 suggestions pour la mission proposée.

L’une des principales préoccupations soulevées dans le rapport concerne les coûts croissants de la mission Mars Sample Return, qui pourraient potentiellement éclipser d’autres projets et priorités à long terme. Le lancement de la mission d’ici 2030, comme prévu, nécessiterait entre 8 et 11 milliards de dollars.

Pour répondre aux préoccupations soulevées dans le rapport, l'équipe d'intervention nouvellement formée, dirigée par l'administratrice associée adjointe de la NASA pour la science, Sandra Connelly, évaluera les résultats et les recommandations. L'équipe a jusqu'au deuxième trimestre 2024 pour proposer une ligne d'action, et la confirmation officielle du coût et du calendrier de la mission sera déterminée après la conclusion de l'examen.

En réponse au rapport, la NASA vise à améliorer la communication sur l'importance de la mission auprès du public et à réévaluer la structure de gestion de la mission afin de réduire les frais généraux. L'agence reconnaît la complexité de la mission Mars Sample Return et l'investissement stratégique qui a été réalisé dans son développement.

Des comités d'examen indépendants, comme celui mandaté pour la mission Mars Sample Return, jouent un rôle crucial pour évaluer si les objectifs de la mission sont atteints dans le cadre du budget alloué. La NASA vise à apporter tous les changements nécessaires identifiés dans le rapport pour assurer le succès de la mission.

